На реконструированном участке Московского шоссе запретят правые повороты

Источник: РИА "Новости"

На этой неделе на пересечении Московского шоссе и ул. Димитрова автомобилисты заметили новые дорожные знаки, запрещающие поворот с полос основного движения направо. Чтобы не нарушать ПДД, водителям, выезжающим из города, пришлось проезжать перекресток прямо, уходить на дублер после Зои Космодемьянской, и только на Ташкентской поворачивать направо, или же развернувшись и снова доехав до Димитрова, совершать левый поворот, который здесь разрешен благодаря искусственному уширению проезжей части. Аналогичным образом выглядит ситуация и для тех, кто въезжает в город: теперь им приходится после светофора уходить на дублер, разворачиваться по Кировскому кольцу — и снова, через дублер, возвращаться на перекресток, чтобы выполнить левый поворот.

Как сообщили Волга Ньюс в ООО «Самаратрансстрой», ведущей реконструкцию Московского шоссе в рамках его подготовки к ЧМ-2018, чтобы подобных неудобств у автомобилистов возникало меньше, и за нарушение правил им не выписывали стопки штрафов, стоит внимательно изучить новую схему движения на обновленном участке трассы.

Водителей, которым необходимо повернуть или развернуться, настоятельно просят заранее съезжать с основных полос.

«У нас есть утвержденная схема расположения светофоров, дорожных знаков и разметки, которую мы сейчас воплощаем, — рассказал Волга Ньюс руководитель проекта Алексей Зотов. — И могу сказать, что таких участков в ближайшее время будет больше. Знак, запрещающий поворот с основной дороги направо, будет установлен на перекрестке Московского шоссе и ул. Зои Космодемьянской, а на пересечении с Ташкентской вообще будет разрешено только движение прямо. Это делается для того, чтобы не затруднять движение выезжающих из города и въезжающих в город автомобилей по основной трассе».

Таким образом водителей, которым необходимо повернуть или развернуться на вышеуказанных участках, настоятельно просят заранее съезжать с основных полос. Если при движении из города вы хотите свернуть направо на Димитрова, то лучше всего уйти на дублер еще начала тоннеля, перед кольцом. Что же касается перекрестка с ул. Ташкентской, то здесь будет предусмотрено круговое движение. То есть, опять же, уйдя с дублера направо, можно развернуться через трамвайные пути, пересечь Московское шоссе и уйти дальше, в нужном направлении, или же повторив маневр, через рельсы вернуться туда, откуда вы приехали.