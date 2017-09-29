Суд запретил челябинскому летному училищу готовить пилотов из-за отсутствия сертификата

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Городской суд Копейска запретил Челябинскому летному училищу гражданской авиации готовить пилотов из-за отсутствия сертификата авиационного учебного центра, сообщила в пятницу пресс-служба инстанции.

«Суд признал деятельность частного профессионального образовательного учреждения “Челябинское летное училище гражданской авиации” по обучению специалистов соответствующего уровня… с присвоением квалификации “пилот” в отсутствие сертификата авиационного учебного центра незаконной… Суд постановил запретить учреждению обучение специалистов до получения сертификата авиационного учебного центра», — говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, разбирательство было начато в конце августа и проводилось по иску транспортной прокуратуры. Представитель истца просила суд запретить училищу готовить пилотов из-за отсутствия сертификата учебного центра, выданного Росавиацией.

Представитель ответчика в суде утверждала, что сертификат Росавиации училищу не нужен, а истец пробует применять к образовательной организации не относящийся к ней закон — Воздушный кодекс РФ.

Училище обжалует запрет суда готовить пилотов.

Челябинское летное училище гражданской авиации намерено обжаловать решение Копейского городского суда о запрете готовить пилотов.

Об этом ТАСС сообщили в пятницу в пресс-службе учебного заведения.

«Безусловно, мы обжалуем решение Копейского городского суда. Мы с ним не согласны. Мы считаем, что во время разбирательства были допущены процессуальные нарушения», — сказала собеседница агентства.