Суд запретил челябинскому летному училищу готовить пилотов из-за отсутствия сертификата
Разбирательство было начато в конце августа по иску транспортной прокуратуры. В училище считают, что сертификат Росавиации учреждению не нужен.
Разбирательство было начато в конце августа по иску транспортной прокуратуры. В училище считают, что сертификат Росавиации учреждению не нужен.
МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Городской суд Копейска запретил Челябинскому летному училищу гражданской авиации готовить пилотов
«Суд признал деятельность частного профессионального образовательного учреждения “Челябинское летное училище гражданской авиации” по обучению специалистов соответствующего уровня… с присвоением квалификации “пилот” в отсутствие сертификата авиационного учебного центра незаконной… Суд постановил запретить учреждению обучение специалистов до получения сертификата авиационного учебного центра», — говорится в сообщении.
Как сообщалось ранее, разбирательство было начато в конце августа и проводилось по иску транспортной прокуратуры. Представитель истца просила суд запретить училищу готовить пилотов
Представитель ответчика в суде утверждала, что сертификат Росавиации училищу не нужен, а истец пробует применять к образовательной организации не относящийся к ней закон — Воздушный кодекс РФ.
Училище обжалует запрет суда готовить пилотов.
Об этом ТАСС сообщили в пятницу в
«Безусловно, мы обжалуем решение Копейского городского суда. Мы с ним не согласны. Мы считаем, что во время разбирательства были допущены процессуальные нарушения», — сказала собеседница агентства.
Челябинское летное училище гражданской авиации было создано в ноябре 2008 года. 28 августа 2015 года ЧУПО «УТЦ «ЧелАвиа» переименовано в частное профессиональное образовательное учреждение «Челябинское летное училище гражданской авиации» (ЧПОУ «ЧЛУГА»). Расположение — аэродром Калачево (Челябинск), а также московский филиал на аэродроме Мячково.