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09:18 (мск), источник: dostup1.ru

В челябинских новостройках крысы нападают на людей

Микрорайон Парковый атаковали грызуны.

Жительница микрорайона 49-А на Краснопольской площадке (Парковый, Челябинск) рассказала о том, как стала свидетельницей нападения крысы на прохожих, — инцидент произошел 9 сентября, но известно о нем стало только сейчас, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Челябинка сидела в машине у дома 26 на улице Александра Шмакова и увидела, как грызун прыгнул на двух человек. «Крыса вышла из-под лестницы нашего подъезда, проследовала на крыльцо, по которому спустилась на газон. Из припаркованной машины вышли молодой человек с девушкой, которые направились к подъезду № 8. Навстречу выбежала крыса, она начала нападать и прыгать на них», — рассказала Елена Голишникова, уточнив, что летом видела еще одного грызуна, который спокойно гулял на детской площадке.

Обеспокоенная парковчанка обратилась в управляющую компанию, указав, что коммунальщики не проводят работы по дератизации (уничтожению грызунов). При этом дом новый, он был сдан три месяца назад. В УК девушке сообщили, что проверили место происшествия, но не нашли там ходов, нор и других следов крыс. На всяких случай сотрудники компании все же насыпали в подвале отраву. В соцсетях жительнице новостройки советуют обратиться в Госжилинспекцию.

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