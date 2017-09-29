В челябинских новостройках крысы нападают на людей

Жительница микрорайона 49-А на Краснопольской площадке (Парковый, Челябинск) рассказала о том, как стала свидетельницей нападения крысы на прохожих, — инцидент произошел 9 сентября, но известно о нем стало только сейчас, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Челябинка сидела в машине у дома 26 на улице Александра Шмакова и увидела, как грызун прыгнул на двух человек. «Крыса вышла из-под лестницы нашего подъезда, проследовала на крыльцо, по которому спустилась на газон. Из припаркованной машины вышли молодой человек с девушкой, которые направились к подъезду № 8. Навстречу выбежала крыса, она начала нападать и прыгать на них», — рассказала Елена Голишникова, уточнив, что летом видела еще одного грызуна, который спокойно гулял на детской площадке.