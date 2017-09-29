В челябинских новостройках крысы нападают на людей
Микрорайон Парковый атаковали грызуны.
Микрорайон Парковый атаковали грызуны.
Жительница микрорайона 49-А на Краснопольской площадке (Парковый, Челябинск) рассказала о том, как стала свидетельницей нападения крысы на прохожих, — инцидент произошел 9 сентября, но известно о нем стало только сейчас, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Челябинка сидела в машине у дома 26 на улице Александра Шмакова и увидела, как грызун прыгнул на двух человек. «Крыса вышла
Обеспокоенная парковчанка обратилась в управляющую компанию, указав, что коммунальщики не проводят работы по дератизации (уничтожению грызунов). При этом дом новый, он был сдан три месяца назад. В УК девушке сообщили, что проверили место происшествия, но не нашли там ходов, нор и других следов крыс. На всяких случай сотрудники компании все же насыпали в подвале отраву. В соцсетях жительнице новостройки советуют обратиться в Госжилинспекцию.