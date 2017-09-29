Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Якубович не позовет своего темнокожего двойника на «Поле чудес»
10 причин кашля не от простуды
«Удалось не стать жертвой»: светская львица о певице Михальчик
Звезды, которые борются сегодня с раком: как проходит лечение
Посол ЕС рассказал о неожиданном вопросе Путина ему в лифте
Молодая жена основателя Playboy осталась без наследстваПеред свадьбой Кристал Харрис подписала жесткий брачный контракт с Хефнером
Глава Дагестана, уходя, раскритиковал «навязанные идеи» Путину
Светская львица о Юлии Михальчик: не стала жертвой
Джип арабского шейха выдворили из Монако из-за размеров (видео)
С нового года иномарки могут стать дороже
Располневшая Нюша вышла на сцену в купальнике - СМИ
Кристина Асмус восхитила Сеть фото в белье - СМИ
13 лучших обложек культового журнала Playboy
Ксения Собчак кардинально сменила имидж (фото)
Из кабины истребителей сняли отцепку ракет: СМИ показали кадры
«Жутковато»: очевидцы об испытании ракеты «Тополь»
Марина Седых из Иркутска, заработавшая за год 553 млн руб. (фото)
«С ума сошли?»: выговоры чиновникам от Путина
Фоторепортажи
11Ссора игроков в американский футбол и Дональда Трампа
10Каталонцы снова хотят выйти из состава Испании
09:22 (мск), источник: NewsKo

Людей пенсионного возраста в Прикамье стало больше

В России пенсионный возраст для большинства мужчин наступает в 60 лет, для женщин — в 55 лет.

Источник: РИА "Новости"

Население Пермского края на 1 января 2017 года составило 2 млн 632,1 тыс. человек, из них 641,2 тыс. человек лица старше трудоспособного возраста, (181,5 тыс. Мужчин — 28,3%) и 459,7 тыс. Женщин — 71,7%). По сравнению с прошлым годом граждан этих возрастов в Прикамье стало больше на 10,1 тыс. человек (на 1,0%).

По данным Пермьстата, численность населения пенсионного возраста на 21,2% или на 112,3 тыс. человек больше, чем детей и подростков до 16 лет. Их перевес имеет место на большинстве территорий Прикамья, кроме Верещагинского, Гайнского, Карагайского, Кочевского, Кудымкарского, Сивинского, Частинского, Чернушинского, Юрлинского муниципальных районов и Кудымкарского городского округа.

С ростом числа лиц пенсионного возраста ежегодно увеличивается демографическая нагрузка на трудоспособное население. В 2016 году на 1000 человек рабочего возраста приходилось 800 человек нетрудоспособного возраста (из них 439 — лица старше трудоспособного).

Отметим также, что на 1 января 2017 года численное превышение женщин над мужчинами отмечается с 35 лет, и с возрастом увеличивается. С 70 лет число женщин почти вдвое превышает число мужчин, с 80 лет — почти втрое.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
«Работнички» «Парме» не сопернички
Начался массовый вывоз из Турции туристов с билетами «ВИМ-Авиа»
В Генштабе объяснили снижение числа осенних призывников
Кому и почему прощает долги Россия
Утверждена стратегия повышения финансовой грамотности россиян
Эксперты предрекли новые губернаторские отставки
СМИ: недосыпание работников дорого обходится компаниям
Глава полиции Камчатки задержан сотрудниками СК
Спорт
Кокорин оформил дубль в третьем подряд матче Лиги Европы «Зенит» в ярком матче победил «Реал Сосьедад» на своем поле во 2-м туре Лиги Европы во многом благодаря дублю Александра Кокорина
Авто
Самая красивая Lada: первое видео серийной машины (NEW онлайн) В эти минуты в Сочи мы тестируем новые версии Lada Vesta (универсалы SW и внедорожную SW Cross). Юрий Урюков ведет онлайн-трансляцию
Hi-Tech
Предзаказы iPhone 8 в России: полный провал Первые дни после открытия предзаказа показали вялый интерес к модели
Кино
Якубович не позовет своего темнокожего двойника на «Поле чудес» В соцсетях обратили внимание на сходство знаменитого российского телеведущего и министра иностранных дел Республики Гайана
Недвижимость
Арестован экс-глава крупной стройкомпании
Медведев сообщил о рисках срыва плана по вводу жилья
Хранение в маленькой квартире: как разместить все необходимое
Стало известно, когда станут продавать квартиры с реновации
Леди
8 вещей, которые не стоит покупать в масс-маркете (фото) Как найти сокровище среди груды барахла и не уйти из магазина с вещью, которая развалится после первой стирки — читай в статье
Дети
Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков впервые рассказали о будущем ребенке Пол и имя малыша пара хранит в секрете.
Все о ремонте
Ремонт в условиях ограниченного бюджета: экономим грамотно
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Как оформить комнату школьника: 10 идей
Дизайн прихожей: как сделать её удобной и функциональной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь