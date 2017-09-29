Людей пенсионного возраста в Прикамье стало больше

Источник: РИА "Новости"

Население Пермского края на 1 января 2017 года составило 2 млн 632,1 тыс. человек, из них 641,2 тыс. человек лица старше трудоспособного возраста, (181,5 тыс. Мужчин — 28,3%) и 459,7 тыс. Женщин — 71,7%). По сравнению с прошлым годом граждан этих возрастов в Прикамье стало больше на 10,1 тыс. человек (на 1,0%).

По данным Пермьстата, численность населения пенсионного возраста на 21,2% или на 112,3 тыс. человек больше, чем детей и подростков до 16 лет. Их перевес имеет место на большинстве территорий Прикамья, кроме Верещагинского, Гайнского, Карагайского, Кочевского, Кудымкарского, Сивинского, Частинского, Чернушинского, Юрлинского муниципальных районов и Кудымкарского городского округа.

С ростом числа лиц пенсионного возраста ежегодно увеличивается демографическая нагрузка на трудоспособное население. В 2016 году на 1000 человек рабочего возраста приходилось 800 человек нетрудоспособного возраста (из них 439 — лица старше трудоспособного).