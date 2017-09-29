В Приморье объявили о забраковке еще одного лекарства
Партия «АСД фракция 3» не соответствует нормативам безопасности.
Партия «АСД фракция 3» не соответствует нормативам безопасности.
Россельхознадзор Приморья сообщает, что при проведении контроля качества ветеринарных лекарств в гражданском обороте было выявлено несоответствие требованиям качества препарата «АСД фракция 3», регистрационное удостоверение 02−3−31-.12−2353№ПВР-3−1.2/00911 (серия 04, срок годности 05.2018) производства ФКП «Армавирская биофабрика» (Краснодарский край), сообщает РИА VladNews со ссылкой на
Ведомство уведомляет о приостановлении продажи указанной серии лекарственного средства.
Недоброкачественные лекарственные средства несут угрозу здоровью и жизни животных. В случае выявления вышеуказанного лекарственного препарата на территории Приморского края и Сахалинской области граждан и должностных лиц просят информировать надзорное ведомство по телефону