Центр Екатеринбурга закроют для автомобилистов

30 сентября в Екатеринбурге ограничат движение транспорта по главным улицам города. Там пройдет 60-я комбинированная эстафета под эгидой газеты «Вечерний Екатеринбург», сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе мэрии.

С 10:00 до 11:40 проезд для всех видов транспорта будет закрыт по проспекту Ленина (от 8 Марта до Мамина-Сибиряка) и по улице 8 Марта (от Малышева до Ленина).

С 10:00 до 13:00 нельзя будет проехать по другому участку улицы 8 Марта (от проспекта Ленина до Бориса Ельцина) и по улице Бориса Ельцина (от 8 Марта до Челюскинцев).

По проспекту Ленина от Луначарского до Московской в оба направления не будут ходить трамваи. С 10:00 до 11:40 изменятся маршруты № 3, 6, 13, 15, 18, 21, 23, 26.