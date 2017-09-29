Какая погода будет в октябре в Омске?
Температура воздуха будет выше нормы.
Температура воздуха будет выше нормы.
Насладиться тёплой и солнечной погодой в сентябре омичи не смогли. Лишь несколько дней за весь месяц было тепло, а бабьего лета дождаться так и не получилось. На октябрь синоптики предсказывают более утешительный прогноз, ожидается, что температура воздуха будет выше нормы.
По данным открытых
С 15 октября в Омске похолодает, даже днём будет сохраняться минусовая температура. Установится сухая погода, снег пройдёт только в отдельные дни. Днём температура воздуха будет колебаться от +2 до -8°C. Ночью — от 4 до 13 градусов холода.