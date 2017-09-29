Какая погода будет в октябре в Омске?

Насладиться тёплой и солнечной погодой в сентябре омичи не смогли. Лишь несколько дней за весь месяц было тепло, а бабьего лета дождаться так и не получилось. На октябрь синоптики предсказывают более утешительный прогноз, ожидается, что температура воздуха будет выше нормы.

По данным открытых Интернет-источников, в первой половине месяца омичей ожидает прохладная погода со снегом и дождём. Днём воздух в среднем будет прогреваться на 1−5 градусов тепла. В ночное время температура будет колебаться от 0 до -3°C.