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16:14 (мск), источник: АиФ Омск

Какая погода будет в октябре в Омске?

Температура воздуха будет выше нормы.

Насладиться тёплой и солнечной погодой в сентябре омичи не смогли. Лишь несколько дней за весь месяц было тепло, а бабьего лета дождаться так и не получилось. На октябрь синоптики предсказывают более утешительный прогноз, ожидается, что температура воздуха будет выше нормы.

По данным открытых Интернет-источников, в первой половине месяца омичей ожидает прохладная погода со снегом и дождём. Днём воздух в среднем будет прогреваться на 1−5 градусов тепла. В ночное время температура будет колебаться от 0 до -3°C.

С 15 октября в Омске похолодает, даже днём будет сохраняться минусовая температура. Установится сухая погода, снег пройдёт только в отдельные дни. Днём температура воздуха будет колебаться от +2 до -8°C. Ночью — от 4 до 13 градусов холода.

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