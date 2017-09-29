Президент Туркмении написал книгу о спорте

Источник: РИА Новости

Президент Туркмении придает большое значение литературному труду. В этом году глава государства уже представил на суд публики две книги: о военных, и о работе органов внутренних дел. В прошлом году из-под пера туркменского президента вышли шесть книг различной тематики — о туркменских коврах, музыке, пословицах, ахалтекинских скакунах и другие.

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В церемонии представления новой книги главы государства приняли участие руководители меджлиса (парламента) Туркменистана, члены правительства, главы силовых ведомств, представители спорта, общественных организаций и СМИ.

Книга посвящена роли и значению физкультуры и спорта в жизни человека и общества, в ней рассказывается о проделанной в Туркменистане работе и принимаемых мерах по развитию массового физкультурно-спортивного движения и спорта высоких достижений, о национальных видах спорта, имеющих у туркменского народа многовековые традиции.

Особое внимание в новой книге президента уделено прошедшим в Ашхабаде V Азиатским играм в закрытых помещениях и по боевым искусствам, на которых сборная Туркменистана одержала победу в общекомандном зачете.