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09:29 (мск), источник: РИА Новости

Президент Туркмении написал книгу о спорте

АШХАБАД, 29 сен — РИА Новости, Амангельды Нурмурадов. Презентация новой книги президента Туркмении Гурбангулы Бердымухамедова «Спорт — это путь к дружбе, здоровью и красоте» состоялась в конференц-зале государственного Центра общественных организаций, сообщает в пятницу русскоязычная правительственная газета «Нейтральный Туркменистан».

Источник: РИА Новости

Президент Туркмении придает большое значение литературному труду. В этом году глава государства уже представил на суд публики две книги: о военных, и о работе органов внутренних дел. В прошлом году из-под пера туркменского президента вышли шесть книг различной тематики — о туркменских коврах, музыке, пословицах, ахалтекинских скакунах и другие.

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В церемонии представления новой книги главы государства приняли участие руководители меджлиса (парламента) Туркменистана, члены правительства, главы силовых ведомств, представители спорта, общественных организаций и СМИ.

Книга посвящена роли и значению физкультуры и спорта в жизни человека и общества, в ней рассказывается о проделанной в Туркменистане работе и принимаемых мерах по развитию массового физкультурно-спортивного движения и спорта высоких достижений, о национальных видах спорта, имеющих у туркменского народа многовековые традиции.

Особое внимание в новой книге президента уделено прошедшим в Ашхабаде V Азиатским играм в закрытых помещениях и по боевым искусствам, на которых сборная Туркменистана одержала победу в общекомандном зачете.

Книга подготовлена и выпущена в свет Туркменской государственной издательской службой на туркменском, английском и русском языках и проиллюстрирована фотоматериалами.

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17 сентября© Ньюстюб
1 комментарийк этой статье
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Комментарии1
Комментарии
1
Спицын Михаил
Не сомневаюсь - гениальное творение. Прочесть бы в оригинале. Жаль, туркменского не знаю, а учить поздно.
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