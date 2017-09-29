Президент Туркмении написал книгу о спорте
АШХАБАД, 29 сен — РИА Новости, Амангельды Нурмурадов. Презентация новой книги президента Туркмении Гурбангулы Бердымухамедова «Спорт — это путь к дружбе, здоровью и красоте» состоялась в
АШХАБАД, 29 сен — РИА Новости, Амангельды Нурмурадов. Презентация новой книги президента Туркмении Гурбангулы Бердымухамедова «Спорт — это путь к дружбе, здоровью и красоте» состоялась в
Президент Туркмении придает большое значение литературному труду. В этом году глава государства уже представил на суд публики две книги: о военных, и о работе органов внутренних дел. В прошлом году
В церемонии представления новой книги главы государства приняли участие руководители меджлиса (парламента) Туркменистана, члены правительства, главы силовых ведомств, представители спорта, общественных организаций и СМИ.
Книга посвящена роли и значению физкультуры и спорта в жизни человека и общества, в ней рассказывается о проделанной в Туркменистане работе и принимаемых мерах по развитию массового
Особое внимание в новой книге президента уделено прошедшим в Ашхабаде V Азиатским играм в закрытых помещениях и по боевым искусствам, на которых сборная Туркменистана одержала победу в общекомандном зачете.
Книга подготовлена и выпущена в свет Туркменской государственной издательской службой на туркменском, английском и русском языках и проиллюстрирована фотоматериалами.