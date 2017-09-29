Полицейские зачищают Екатеринбург от нелегальных мигрантов
В Екатеринбурге продолжаются мероприятия по выявлению нелегальных мигрантов.
В Екатеринбурге продолжаются мероприятия по выявлению нелегальных мигрантов.
На этот раз полицейские наведались в торговый комплекс КОР.
Как сообщает
В ходе мониторинга были выявлены и доставлены в ОВД девять граждан. По итогам проверки на троих иностранцев были составлены протоколы за незаконное осуществление трудовой деятельности, у четверых выявлены нарушения режима пребывания на территории РФ.
На одного мужчину составлен протокол за нарушение режима пребывания, а также подготовлены материалы на выдворение его из страны. На гражданку составлены протоколы, как за незаконное осуществление трудовой деятельности, так и за нарушение режима пребывания.
Напомним, ранее аналогичный рейд был проведен на стройплощадке Академического района. Тогда на нарушителей был составлен 21 протокол.