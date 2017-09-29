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09:37 (мск), источник: ЕАН

Полицейские зачищают Екатеринбург от нелегальных мигрантов

В Екатеринбурге продолжаются мероприятия по выявлению нелегальных мигрантов.

На этот раз полицейские наведались в торговый комплекс КОР.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области, несмотря на раннее утро, иностранцы уже были заняты работой. Чтобы не дать потенциальным нарушителям миграционного законодательства скрыться, полицейские оцепили территорию.

В ходе мониторинга были выявлены и доставлены в ОВД девять граждан. По итогам проверки на троих иностранцев были составлены протоколы за незаконное осуществление трудовой деятельности, у четверых выявлены нарушения режима пребывания на территории РФ.

На одного мужчину составлен протокол за нарушение режима пребывания, а также подготовлены материалы на выдворение его из страны. На гражданку составлены протоколы, как за незаконное осуществление трудовой деятельности, так и за нарушение режима пребывания.

Напомним, ранее аналогичный рейд был проведен на стройплощадке Академического района. Тогда на нарушителей был составлен 21 протокол.

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