Полицейские зачищают Екатеринбург от нелегальных мигрантов

На этот раз полицейские наведались в торговый комплекс КОР.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области, несмотря на раннее утро, иностранцы уже были заняты работой. Чтобы не дать потенциальным нарушителям миграционного законодательства скрыться, полицейские оцепили территорию.

В ходе мониторинга были выявлены и доставлены в ОВД девять граждан. По итогам проверки на троих иностранцев были составлены протоколы за незаконное осуществление трудовой деятельности, у четверых выявлены нарушения режима пребывания на территории РФ.

На одного мужчину составлен протокол за нарушение режима пребывания, а также подготовлены материалы на выдворение его из страны. На гражданку составлены протоколы, как за незаконное осуществление трудовой деятельности, так и за нарушение режима пребывания.