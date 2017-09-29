В поселке Широковский открылся новый ФАП
За лето в территориях Кизеловского угольного бассейна построили восемь ФАПов.
За лето в территориях Кизеловского угольного бассейна построили восемь ФАПов.
В поселке Широковский неподалеку от Губахи первых пациентов принял новый
ФАП только открылся, потому создать уют ещё предстоит. В распоряжении медиков врачебный, прививочный, процедурный, смотровой и кабинет для физиотерапии. Также есть возможность организовать дневной стационар на 4 койки.
Во время визита в Кизел губернатор региона Максим Решетников говорил о необходимости не только сохранить медицинские коллективы в отдалённых территориях, но и пополнить их, если требуется. За лето в посёлках КУБа появились 8 новых ФАПов: первый — в Губахинском, ещё три в Гремячинском, и четыре — в Кизеловском районах.
В ближайшие месяцы сюда проведут оптоволоконную связь, которая позволит организовать телемедицинские консультации с участием врачей из Перми и Губахи.
Сейчас здесь осталось только повесить расписание. Как заявляют в краевом Минздраве, во всех восьми вновь открытых ФАПах есть кому работать.