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09:41 (мск), источник: Вести - Пермь

В поселке Широковский открылся новый ФАП

За лето в территориях Кизеловского угольного бассейна построили восемь ФАПов.

В поселке Широковский неподалеку от Губахи первых пациентов принял новый фельдшерско-акушерский пункт. За лето в территориях Кизеловского угольного бассейна их построили восемь. Все современные и удобные. В Широковском, например, будет даже дневной стационар. Все это пример планомерных действий краевых властей, направленных на то, чтобы сделать медицину доступной, особенно в глубинке.

ФАП только открылся, потому создать уют ещё предстоит. В распоряжении медиков врачебный, прививочный, процедурный, смотровой и кабинет для физиотерапии. Также есть возможность организовать дневной стационар на 4 койки.

Во время визита в Кизел губернатор региона Максим Решетников говорил о необходимости не только сохранить медицинские коллективы в отдалённых территориях, но и пополнить их, если требуется. За лето в посёлках КУБа появились 8 новых ФАПов: первый — в Губахинском, ещё три в Гремячинском, и четыре — в Кизеловском районах.

В ближайшие месяцы сюда проведут оптоволоконную связь, которая позволит организовать телемедицинские консультации с участием врачей из Перми и Губахи.

Сейчас здесь осталось только повесить расписание. Как заявляют в краевом Минздраве, во всех восьми вновь открытых ФАПах есть кому работать.

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