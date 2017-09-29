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09:39 (мск), источник: Волгоградское деловое телевидение

В Волгоградской области октябрь начнется с холода и дождя

Осень вошла в свои права в Волгоградской области.

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Источник: Волгоградское деловое телевидение

Как сообщает ВДТВ со ссылкой на данные Волгоградского ЦГМС, с 30 сентября в отдельных районах региона ожидаются дожди, а ночью ждут заморозки.

29 сентября, согласно прогнозам синоптиков, дожди в области не прольются, но северный ветер будет порывистым со скоростью до 15 метров в секунду. Днем температура в пятницу +10 +15ºС, ночью заморозки на почве и +1 +3ºС.

30 сентября, в субботу, днем будет дождливо, температура в Волгограде днем +10 +12ºС, ночью в области опустится до -1 -3°C, в городе будет чуть теплее — +1 +3ºС.

Октябрь в наших широтах начнется с дождя, он прольется и в Волгограде, и в области. Ночью температура составит +3 +5ºС, днем поднимется до +10 +12ºС.

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