В Волгоградской области октябрь начнется с холода и дождя
Осень вошла в свои права в Волгоградской области.
Осень вошла в свои права в Волгоградской области.
Как сообщает ВДТВ со ссылкой на данные Волгоградского ЦГМС, с 30 сентября в отдельных районах региона ожидаются дожди, а ночью ждут заморозки.
29 сентября, согласно прогнозам синоптиков, дожди в области не прольются, но северный ветер будет порывистым со скоростью до 15 метров в секунду. Днем температура в пятницу +10 +15ºС, ночью заморозки на почве и +1 +3ºС.
30 сентября, в субботу, днем будет дождливо, температура в Волгограде днем +10 +12ºС, ночью в области опустится до -1 -3°C, в городе будет чуть теплее — +1 +3ºС.
Октябрь в наших широтах начнется с дождя, он прольется и в Волгограде, и в области. Ночью температура составит +3 +5ºС, днем поднимется до +10 +12ºС.