В Волгоградской области октябрь начнется с холода и дождя

Источник: Волгоградское деловое телевидение

Как сообщает ВДТВ со ссылкой на данные Волгоградского ЦГМС, с 30 сентября в отдельных районах региона ожидаются дожди, а ночью ждут заморозки.

29 сентября, согласно прогнозам синоптиков, дожди в области не прольются, но северный ветер будет порывистым со скоростью до 15 метров в секунду. Днем температура в пятницу +10 +15ºС, ночью заморозки на почве и +1 +3ºС.

30 сентября, в субботу, днем будет дождливо, температура в Волгограде днем +10 +12ºС, ночью в области опустится до -1 -3°C, в городе будет чуть теплее — +1 +3ºС.