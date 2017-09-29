«Саратовские авиалинии» запустят рейс Нижний Новгород — Минеральные воды с 29 октября

Источник: НИА-Нижний Новгород

Согласно информации, рейс будет осуществляться раз в неделю по воскресеньям в 11:15. Время в пути — 2 часа 15 минут. Перевозить пассажиров будут самолеты АН-148−100. Подробное расписание и стоимость билетов можно уточнить на сайте перевозчика.

«Город Минеральные воды — один из важнейших транспортных узлов на территории Северного Кавказа. Отсюда можно начать путешествие по известным курортным городам Кавказа среди которых Железноводск, Пятигорск, Ессентуки, Кисловодск, а также в Лермонтов», — отмечается в сообщении.