Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Сябитова с дочерью и Валерия с сыном снялись в шоу на «Первом»
Ученые объяснили, почему вечером хочется выпить
Соловьев объяснил найденное у него Навальным дорогое имущество
Матвиенко начала заседание Совфеда с заявления об угрозе России
«Вы с тещей можете встречаться»: выговоры чиновникам от Путина
ФСБ России: организатор терактов Доку Умаров умер от отравления Источники в спецслужбах назвали причины смерти главаря террористов
Глава Дагестана, уходя, раскритиковал «навязанные идеи» Путину
Светская львица о Юлии Михальчик: не стала жертвой
Джип арабского шейха выдворили из Монако из-за размеров (видео)
С нового года иномарки могут стать дороже
Панин кинул в свою голодную дочь хлебом в постановочном видео
СМИ: Проклова о причине смерти своих троих детей
«Вы с тещей можете встречаться»: выговоры чиновникам от Путина
Савченко попала в ДТП
Из кабины истребителей сняли отцепку ракет: СМИ показали кадры
«Жутковато»: очевидцы об испытании ракеты «Тополь»
Марина Седых из Иркутска, заработавшая за год 553 млн руб. (фото)
«С ума сошли?»: выговоры чиновникам от Путина
Фоторепортажи
18Ребятам о зайчатах
10Каталонцы снова хотят выйти из состава Испании
10:01 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

«Саратовские авиалинии» запустят рейс Нижний Новгород — Минеральные воды с 29 октября

Авиакомпания «Саратовские авиалинии» запустит рейс Нижний Новгород — Минеральные воды с 29 октября 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба международного аэропорта «Стригино» 29 сентября.

Источник: НИА-Нижний Новгород

Согласно информации, рейс будет осуществляться раз в неделю по воскресеньям в 11:15. Время в пути — 2 часа 15 минут. Перевозить пассажиров будут самолеты АН-148−100. Подробное расписание и стоимость билетов можно уточнить на сайте перевозчика.

«Город Минеральные воды — один из важнейших транспортных узлов на территории Северного Кавказа. Отсюда можно начать путешествие по известным курортным городам Кавказа среди которых Железноводск, Пятигорск, Ессентуки, Кисловодск, а также в Лермонтов», — отмечается в сообщении.

Напомним, что Нижний Новгород не вошел в федпрограмму субсидирования региональных авиаперевозок на 2017 год. В 2016 году из федерального бюджета субсидировался авиамаршрут Нижний Новгород — Минеральные Воды, а также маршрут Нижний Новгород — Екатеринбург.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Начался массовый вывоз из Турции туристов с билетами «ВИМ-Авиа»
В Генштабе объяснили снижение числа осенних призывников
Кому и почему прощает долги Россия
Утверждена стратегия повышения финансовой грамотности россиян
Эксперты предрекли новые губернаторские отставки
СМИ: недосыпание работников дорого обходится компаниям
Глава полиции Камчатки задержан сотрудниками СК
Спорт
Кокорин оформил дубль в третьем подряд матче Лиги Европы «Зенит» в ярком матче победил «Реал Сосьедад» на своем поле во 2-м туре Лиги Европы во многом благодаря дублю Александра Кокорина
Авто
Самая красивая Lada: первое видео серийной машины (NEW онлайн) В эти минуты в Сочи мы тестируем новые версии Lada Vesta (универсалы SW и внедорожную SW Cross). Юрий Урюков ведет онлайн-трансляцию
Hi-Tech
Предзаказы iPhone 8 в России: полный провал Первые дни после открытия предзаказа показали вялый интерес к модели
Кино
Якубович не позовет своего темнокожего двойника на «Поле чудес» В соцсетях обратили внимание на сходство знаменитого российского телеведущего и министра иностранных дел Республики Гайана
Недвижимость
Арестован экс-глава крупной стройкомпании
Медведев сообщил о рисках срыва плана по вводу жилья
Хранение в маленькой квартире: как разместить все необходимое
Стало известно, когда станут продавать квартиры с реновации
Леди
8 вещей, которые не стоит покупать в масс-маркете (фото) Как найти сокровище среди груды барахла и не уйти из магазина с вещью, которая развалится после первой стирки — читай в статье
Дети
Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков впервые рассказали о будущем ребенке Пол и имя малыша пара хранит в секрете.
Все о ремонте
Ремонт в условиях ограниченного бюджета: экономим грамотно
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Как оформить комнату школьника: 10 идей
Дизайн прихожей: как сделать её удобной и функциональной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь