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12:11 (мск), источник: Индикатор

На затонувшем восьмом континенте нашли следы жизни

Завершилась девятинедельная экспедиция бурового судна JOIDES Resolution, в ходе которой ученые исследовали дно у берегов Новой Зеландии и Австралии, где располагается подводный восьмой континент — Зеландия.

Источник: Reuters

Окаменелые останки наземных животных и другие находки доказали, что древняя земля не всегда была погребена под волнами. Об этом передает Live Science.

«Зеландия, затонувший континент, раскрыл нам свои секреты, которые он хранил на протяжении 60 миллионов лет», — сообщил руководитель экспедиции из Национального научного фонда США Джейми Аллан.

В феврале 2017 года ученые заявили о существовании восьмого континента Зеландии, лежащего в глубинах океана у восточного побережья Австралии. Ученые, находившиеся на борту бурового судна JOIDES Resolution, пробурили керн донных отложений в шести различных участках. Керны, находящиеся на расстоянии 2,5 тыс метров ниже уровня моря, открыли перед учеными 70 миллионов лет истории древнего континента. Специалисты нашли окаменелости, доказывающие, что Зеландия не всегда была погребена под волнами океана.

Топографическая карта Зеландии на которой видно границы с Австралией, Фиджи, Вануату

«Мы изучили более восьми тысяч экземпляров и идентифицировали несколько сотен ископаемых видов. Споры и пыльца наземных растений свидетельствуют о том, что климат Зеландии в прошлом значительно отличался», — рассказал один из участников экспедиции Джеральд Диккенс из Университета Райса.

Около 100 миллионов лет назад Австралия, Антарктида и Зеландия составляли мегаконтинент. Наземные животные могли свободно перемещаться между этими континентами. Затем Зеландия отделилась от Австралии и Антарктиды, опустившись ниже уровня моря около 80 миллионов лет назад.

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