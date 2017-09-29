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11:38 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

В Красноярске состоялась военно-спортивная игра «Служу Отечеству»

Финал городской игры начался с митинга на Мемориале Победы.

В Красноярске состоялась городская военно-спортивная игра «Служу Отечеству». Уже 22 года подряд игра собирает более тысячи участников из школ и гимназий города, а так же ссузов и вузов. Из года в год ее организацией занимается молодежный военно-спортивный центр «Патриот». Сначала участники соревнуются в районных этапах, победители которых выходят в финал.

Традиционно финал городской игры начался с торжественного митинга на Мемориале Победы у Вечного огня, где собрались команды-победители районных этапов игры. Приветственные слова участникам произнесли заместитель главы города Сергей Кочан, заместитель председателя законодательного собрания Красноярского края Алексей Клешко, директор военно-инженерного института СФУ полковник Евгений Гарин. После этого, победители городских игр прошлых лет возложили гирлянду к Вечному огню.

После торжественного митинга участники отправились в Красноярский стрелковый клуб «Кубеково», где им предстояло пройти 10 этапов и побороться за звание лучшей команды города. Добавим, что обязательным условием являлось участие, как минимум, двух девушек в каждой команде. Ребятам предстояло показать свои навыки в строевой, огневой подготовке, сразится в пейнтбол, оказать первую медицинскую помощь и реанимацию, ответить на вопросы теста во время интеллектуального этапа, проползти под «колючкой», пройти по минному полю, преодолеть навесную переправу и метание гранаты. На финише, всех участников ждала полевая кухня с горячим чаем и кашей.

«Мы своей командой уже несколько лет участвуем в игре. Хорошо, что появляются новые этапы, новые системы игры. В этом году немного не повезло с погодой на районной игре, зато сегодня отбегали без дождя. Нам интересно и в играх принять участие и просто собраться своей командой», — рассказала ученица гимназии № 7 Елизавета Столбицкая.

Перед торжественной церемонией награждения, перед гостями и участниками выступили сотрудники спецназа ГУФСИН «Ермак», после чего были вручены грамоты за участие и дипломы за призовые места.

«Мы сегодня себе задачу поставили на максимальный результат. В итоге наше время 43 минуты и первое место. Мы и готовились основательно, знали, что команды сильные и легко выиграть не получится. Получили пневматическую винтовку, значки, футболки ну и грамоты конечно. Главное, что победили и в следующем году будем настроены только на победу», — отметил студент Аэрокосмического колледжа Иван Бондарь.

Результаты:

1 место — Гимназия № 7 1 место — Кадетский корпус 2 место — Красноярский кадетский корпус им. А. И. Лебедя 3 место — Гимназия № 13 1 место — Аэрокосмический колледж 2 место — СибЮИ МВД России 3 место — Военно-инженерный институт СФУ.

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