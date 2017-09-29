В выходные во Владивостоке немного потеплеет
В воскресенье синоптическая ситуация снова будет меняться. Уже ночью с
В воскресенье синоптическая ситуация снова будет меняться. Уже ночью с
В выходные во Владивостоке немного потеплеет. Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на Примпогода.ру, сегодня юг Приморского края находится в поле повышенного атмосферного давления, на его фоне осадки не ожидаются. Воздух прогреется до +13…+18 °C. Север края в поле пониженного атмосферного давления, осадки здесь сохранятся, температура воздуха +5…+11 °C.
Во Владивостоке малооблачно, при свежем
В ночь на субботу, 30 сентября, в Приморье местами сохранятся небольшие дожди, на севере края в виде мокрого снега. Основной фон температур воздуха ожидается −2…+3 °C, при прояснениях до -8 °C, на южном побережье до +3…+8 °C.
Днём синоптическая ситуация изменится: гребень антициклона обусловит на большей территории малооблачную и без осадков погоду. Воздух прогреется до +10…+21 °C.
В воскресенье синоптическая ситуация снова будет меняться. Уже ночью с
Во Владивостоке субботний день сохранится солнечным. Ночью температура существенно не изменится, а днём воздух прогреется до +16…+19 °C. В воскресенье ожидается увеличение облачности, днём до значительной, в конце дня возможен небольшой дождь. Минимальная температура воздуха будет на 4−5 градусов выше, а максимальная останется на уровне субботнего дня.