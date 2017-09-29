Приморский Instagram попал под волну блокировок
Их причиной стали новые алгоритмы, которые запустила соцсеть.
Их причиной стали новые алгоритмы, которые запустила соцсеть.
До Приморья докатилась волна блокировок аккаунтов Instagram, которые происходят сейчас по всей стране. «Под раздачу» попали два популярных в крае паблика, сообщает РИА «Восток-Медиа».
На этой неделе по приморскому «Инстаграму» прокатилась волна блокировок. Под удар попали два известных сообщества, посвящённых происшествиям — dps_vl и dps_control. Администраторы постоянно публиковали актуальную информацию про аварии, пожары и другие происшествия. Присылали её непосредственно жители края.
Теперь же оба этих паблика заблокировали. Как оказалось, сами сообщества ни в чём не провинились — они просто «попали под горячую руку». В последние несколько недель российский Instagram накрыла целая волна блокировок. Под неё попадают информационные сообщества,
«В сентябре Instagram ввёл
Примерный принцип работы прост: если аккаунт ведётся активно, его автоматически считают рекламным, «накручивающим» число подписчиков.
Одними из первых жертв новой системы стали именно сообщества, посвящённые происшествиям. Как рассказал Александр, во всех дальневосточных регионах происходят подобные инциденты. «Заявок на “разбан” очень много. Скорость обработки запросов зависит от скорости работы, заинтересованности конкретных работников социальной сети. Иногда заявки просто теряются, их приходится переотправлять», — пояснил руководитель dps_vl. Александр добавил, что он уже связался с техподдержкой и сейчас ждёт ответа.