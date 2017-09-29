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11:31 (мск), источник: Восток Медиа

Приморский Instagram попал под волну блокировок

Их причиной стали новые алгоритмы, которые запустила соцсеть.

Источник: Восток Медиа

До Приморья докатилась волна блокировок аккаунтов Instagram, которые происходят сейчас по всей стране. «Под раздачу» попали два популярных в крае паблика, сообщает РИА «Восток-Медиа».

На этой неделе по приморскому «Инстаграму» прокатилась волна блокировок. Под удар попали два известных сообщества, посвящённых происшествиям — dps_vl и dps_control. Администраторы постоянно публиковали актуальную информацию про аварии, пожары и другие происшествия. Присылали её непосредственно жители края.

Теперь же оба этих паблика заблокировали. Как оказалось, сами сообщества ни в чём не провинились — они просто «попали под горячую руку». В последние несколько недель российский Instagram накрыла целая волна блокировок. Под неё попадают информационные сообщества, интернет-магазины и даже обычные пользователи. Об этом корреспонденту РИА «Восток-Медиа» рассказал руководитель проекта dps_vl Александр.

«В сентябре Instagram ввёл какой-то новый алгоритм блокировок, который никто не понимает. Под удар попадают аккаунты с высокой активностью, с большим количеством “лайков”. Занимаются блокировками роботы, они происходят автоматически. Для России это вообще критично — у нас в стране нет представительства Instagram, приходится искать выходы на зарубежных менеджеров», — рассказал он.

Примерный принцип работы прост: если аккаунт ведётся активно, его автоматически считают рекламным, «накручивающим» число подписчиков. Из-за этого робот принимает решение о блокировке. При этом отменяют такие решения люди. Это означает, что процесс «разбана» более долгий, и может затянуться на недели.

Одними из первых жертв новой системы стали именно сообщества, посвящённые происшествиям. Как рассказал Александр, во всех дальневосточных регионах происходят подобные инциденты. «Заявок на “разбан” очень много. Скорость обработки запросов зависит от скорости работы, заинтересованности конкретных работников социальной сети. Иногда заявки просто теряются, их приходится переотправлять», — пояснил руководитель dps_vl. Александр добавил, что он уже связался с техподдержкой и сейчас ждёт ответа.

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