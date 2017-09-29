Приморский Instagram попал под волну блокировок

Источник: Восток Медиа

До Приморья докатилась волна блокировок аккаунтов Instagram, которые происходят сейчас по всей стране. «Под раздачу» попали два популярных в крае паблика, сообщает РИА «Восток-Медиа».

На этой неделе по приморскому «Инстаграму» прокатилась волна блокировок. Под удар попали два известных сообщества, посвящённых происшествиям — dps_vl и dps_control. Администраторы постоянно публиковали актуальную информацию про аварии, пожары и другие происшествия. Присылали её непосредственно жители края.

Теперь же оба этих паблика заблокировали. Как оказалось, сами сообщества ни в чём не провинились — они просто «попали под горячую руку». В последние несколько недель российский Instagram накрыла целая волна блокировок. Под неё попадают информационные сообщества, интернет-магазины и даже обычные пользователи. Об этом корреспонденту РИА «Восток-Медиа» рассказал руководитель проекта dps_vl Александр.

«В сентябре Instagram ввёл какой-то новый алгоритм блокировок, который никто не понимает. Под удар попадают аккаунты с высокой активностью, с большим количеством “лайков”. Занимаются блокировками роботы, они происходят автоматически. Для России это вообще критично — у нас в стране нет представительства Instagram, приходится искать выходы на зарубежных менеджеров», — рассказал он.

Примерный принцип работы прост: если аккаунт ведётся активно, его автоматически считают рекламным, «накручивающим» число подписчиков. Из-за этого робот принимает решение о блокировке. При этом отменяют такие решения люди. Это означает, что процесс «разбана» более долгий, и может затянуться на недели.