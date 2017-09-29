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11:25 (мск), источник: АиФ Красноярск

Красноярцев приглашают присоединиться к экоквесту «День Енисея»

Команды, набравшие больше всего баллов получат призы, но всех волонтёров ждут горячий чай с булочками и вкусная каша.

Экоквест «Дня Енисея» состоится 30 сентября на Ярыгинской набережной в формате «Чистых игр». Это командные соревнования по сбору мусора на интерактивной платформе.

Команды, набравшие больше всего баллов получат призы, но всех волонтёров ждут горячий чай с булочками и вкусная каша. Традиционно, как и в течение пяти лет существования «Дня Енисея», будут выбраны победители в конкурсе за лучший мусорный трофей.

Все желающие могут собрать команду и зарегистрироваться на участие в большом экологическом празднике. Команды могут быть как малыми (до 5 человек), так и большими (от 5−10 и более). Ссылка на регистрацию: cleangames.ru/events/krsk3.

Ярыгинская набережная, как место для закрытия летнего сезона «Дня Енисея», выбрана неслучайно. Именно здесь была в 2017 году открыта первая экоточка — это место, где волонтёры предлагали красноярцам убрать за собой мусор после пикника, взяв у организаторов мешки и перчатки. За каждый собранный пакет горожане могли получить награду за свои труды. За лето силами отдыхающим с Ярыгинской набережной было убрано 7 тонн мусора: это 700 мешков или 55 мусорных баков. И всю эту работу координировали 60 волонтёров компаний РУСАЛ, КраМЗ, МТС, Сбербанк, экологической организации «Зеленая Россия», волонтерского центра СФУ, волонтеры Сибирского государственного аэрокосмического университета, Управления социальной защиты населения Ленинского района, Красноярского волонтерского центра «Доброе дело». Они работали каждые выходные с июня до середины сентября.

Именно волонтёры экоточек в финальный «День Енисея» совершат традиционный выпуск мальков в реку. Место выпуска согласовано с Енисейским территориальным управлением Федерального агентства по рыболовству. Выпускать рыб где угодно нельзя, и для каждого вида есть определенные зоны выпуска. Волонтёры запустят в Енисей 1000 штук молоди осетра. За процедурой будут наблюдать специалисты из НИИ экологии рыбохозяйственных водоемов, которые говорят, что осётр считается особо ценной рыбой для Енисея.

Несмотря на новый формат, внедрённый активистами «Дня Енисея», открылся и закроется летний сезон традиционным экоквестом. Первая интерактивная уборка состоялась 3 июня на территории косы Орлиха. Волонтёры собрали 3 тонны мусора, это 3 загруженных КамАЗа или 342 мешка. Из них команды рассортировали 63 мешка пластика, 44 мешка металла и 83 мешка стекла.

Каким был экоквест 3 июня можно посмотреть в ролике.

Для справки: Впервые акция, направленная на привлечение внимания к чистоте главной водной артерии края, состоялась по инициативе компании РУСАЛ и Русского географического общества в сентябре 2011 года, а в 2012 году главы Красноярского края и республики Хакасия подписали указы об учреждении официального регионального праздника — «Дня Енисея». За пять лет он превратился в масштабный марафон экологических акций — квестов, экскурсий, конкурсов и фестивалей, в которых участвуют тысячи человек, живущих в Красноярском крае и республике Хакасия.

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