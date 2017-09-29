Дороги Владивостока признаны одними из худших в России

Источник: Агентство «Москва»

Межрегиональное общественное движение по развитию транспортной системы «Убитые Дороги» обновило дорожный рейтинг городов России. Владивосток в нём оказался в числе десяти худших. По сравнению со списком прошлого года, столица Приморья спустилась с 66 позиции на 102 место. При этом других городов дальневосточного федерального округа в печальном топ-10 нет, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Во Владивостоке инспекторы встретили всё те же проблемы, что и раньше, только в больших масштабах. Проверяющие отметили, что новый ремонт в городе есть, но только на центральных улицах.

К слову, Приморский край вошел в число 38 субъектов РФ, выигравших грант на реализацию проекта «Безопасные и качественные дороги». Он предполагает модернизацию дорожной сети четырёх муниципальных образований Владивостокской агломерации. Всего агломерация получила 1,5 миллиарда рублей на 2017 год, при этом Владивосток стал обладателем 625 миллионов рублей.

Впервые рейтинг от инспекторов межрегионального общественного движения по развитию транспортной системы «Убитые Дороги» появился в 2015 году. Тогда лучшие дороги оказались в Тюмени, а худшие — в Петропавловске-Камчатском. На сегодняшний день Тюмень сохранила свою лидирующую позицию, а вот на непочётном 110 месте оказалась Махачкала. При оценке качества дорог инспекторы измеряют такие дефекты, как: яма, колея, просадка и разрушение верхнего слоя покрытия, просадка и выступ люка (решётки ливневой канализации), необработанные швы, трещины и другие недостатки. Также в рейтинге учитывался и год ремонта дорожного полотна, если оценивается дорога на гарантии.