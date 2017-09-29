Колония «Снежинка» в Хабаровском крае приняла первых арестантов

В Хабаровском крае первых арестантов приняла колония особого режима для лиц, которые отбывают пожизненные сроки. В «Снежинку» доставили шестерых особо опасных преступников. Всех их этапировали с запада России.

Колония находится в посёлке Эльбан. Как сообщает программа «Вести-Хабаровск», режимный объект оснастили необходимым оборудованием, периметр и корпуса оборудовали многоуровневой системой защиты: установили сверхчувствительные датчики и больше тысячи видеокамер.

Всего на Дальнем Востоке есть два исправительных учреждения подобной строгости наказания: в Приморье и Якутии. Другие пять подобных находятся на западе страны, каждое из них имеет своё неофициальное название, например, «Кресты» или «Полярная сова». Колонию в Амурском районе Хабаровского края именуют «Снежинкой» за необычную форму расположения шести режимных корпусов: они расходятся лучами от центрального здания.