И это хорошо: популярный блогер Стас Давыдов прилетел в Хабаровский край
В комментариях читатели зазывают блогера в дальневосточную столицу и советуют утеплиться.
В комментариях читатели зазывают блогера в дальневосточную столицу и советуют утеплиться.
Хабаровск, 29 сентября, AmurMedia.
Известный видеоблоггер, ведущий
«Хабара, снимай трусы, смари какие секси девицы в кокошниках в тебя летят! ну, хотя мы в основном в
Такой пост вызвал у многих хабаровчан зыбкую надежду на визит популярного блогера в столицу. «А в Ха будет какая то движуха, или сразу в Комсомольск?», «А как же
Не обошлось и без предупреждений о резком похолодании в регионе. «Добро пожаловать в наш холодный ДВ», «Воу, привет, у нас тут уже зима практически, одевайся теплее», «Тут Хабара сама в шоке. +4 градуса, хммм… тепла? Неа, теплом не назову» — заботливо предупреждают кумира комментаторы.
Позднее в Instagram Stories Стас Давыдов опубликовал несколько коротких зарисовок из Хабаровска.
Напомним, дальневосточная конференция по социальным сетям «#Инстаюность-2017»