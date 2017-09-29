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11:21 (мск), источник: AmurMedia.ru

И это хорошо: популярный блогер Стас Давыдов прилетел в Хабаровский край

В комментариях читатели зазывают блогера в дальневосточную столицу и советуют утеплиться.

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Хабаровск, 29 сентября, AmurMedia.

Известный видеоблоггер, ведущий YouTube-канала This Is Хорошо Стас Давыдов прилетел в Хабаровский край. Краевая столица стала промежуточным пунктом в поездке интернет-селебрити на конференцию по социальным сетям в Комсомольске-на-Амуре, сообщает ИА AmurMedia.

«Хабара, снимай трусы, смари какие секси девицы в кокошниках в тебя летят! ну, хотя мы в основном в Комсомольск-на-Амуре, конечно. но самолёт в Хабаровск, в любом случае» — грубовато, но весело написал Стас Давыдов в Instagram под фотографией из самолета (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены — прим. ред).

Такой пост вызвал у многих хабаровчан зыбкую надежду на визит популярного блогера в столицу. «А в Ха будет какая то движуха, или сразу в Комсомольск?», «А как же движ-париж в Хабаровске?», «Будет встреча в Хабаровске? Мы тебя ждём!» — пишут пользователи под постом.

Не обошлось и без предупреждений о резком похолодании в регионе. «Добро пожаловать в наш холодный ДВ», «Воу, привет, у нас тут уже зима практически, одевайся теплее», «Тут Хабара сама в шоке. +4 градуса, хммм… тепла? Неа, теплом не назову» — заботливо предупреждают кумира комментаторы.

Позднее в Instagram Stories Стас Давыдов опубликовал несколько коротких зарисовок из Хабаровска.

Напомним, дальневосточная конференция по социальным сетям «#Инстаюность-2017» 29—30 сентября соберет в Комсомольске-на-Амуре известных блогеров. Гостями и учителями конференции станут московские и дальневосточные специалисты. Ожидается, что в гости в Комсомольск-на-Амуре из Москвы приедут видеоблогеры: Стас Давыдов, Максим Хорошев и Кирилл Диденок.

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