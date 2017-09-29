Схемы движения 15-ти автобусных маршрутов изменятся из-за перекрытия Светланской

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 29 сентября, PrimaMedia.

Схемы движения 15-ти городских автобусных маршрутов изменятся в выходные дни, 30 сентября и 1 октября, во Владивостоке в связи с проведением ремонтных работ на улице Светланской, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации Владивостока.

Речь идет об автобусных маршрутах № 13, 17 Л, 23 Л, 24, 31, 39Д, 49, 54, 54А, 55, 62, 66, 90, 98Д и 98Ц.

Автобусы, следующие со стороны Луговой в центр города, после остановки «Авангард» будут поворачивать направо и далее следовать по улицам Пушкинской, Суханова, Океанскому проспекту и далее по установленному маршруту.

Автобусы, следующие в центр со стороны Первой Речки, в районе торгового центра «Клевер Хаус» будут поворачивать налево на Океанский проспект, следовать по улице Суханова до остановки «ДВГТУ» и далее по установленному маршруту. Автобусы, следующие со стороны Луговой в центр города, после остановки «Авангард» будут поворачивать направо и далее следовать по улицам Пушкинской, Суханова, Океанскому проспекту и далее по установленному маршруту.