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11:18 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Схемы движения 15-ти автобусных маршрутов изменятся из-за перекрытия Светланской

Общественный транспорт сменит направление уже сегодня вечером.

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 29 сентября, PrimaMedia.

Схемы движения 15-ти городских автобусных маршрутов изменятся в выходные дни, 30 сентября и 1 октября, во Владивостоке в связи с проведением ремонтных работ на улице Светланской, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации Владивостока.

Речь идет об автобусных маршрутах № 13, 17 Л, 23 Л, 24, 31, 39Д, 49, 54, 54А, 55, 62, 66, 90, 98Д и 98Ц.

Автобусы, следующие со стороны Луговой в центр города, после остановки «Авангард» будут поворачивать направо и далее следовать по улицам Пушкинской, Суханова, Океанскому проспекту и далее по установленному маршруту.

Автобусы, следующие в центр со стороны Первой Речки, в районе торгового центра «Клевер Хаус» будут поворачивать налево на Океанский проспект, следовать по улице Суханова до остановки «ДВГТУ» и далее по установленному маршруту. Автобусы, следующие со стороны Луговой в центр города, после остановки «Авангард» будут поворачивать направо и далее следовать по улицам Пушкинской, Суханова, Океанскому проспекту и далее по установленному маршруту.

Автобусы маршрута № 98Ц будут разворачиваться в районе магазина «Изумруд», маршрута № 98Д — на «Авангарде» поворачивать направо, двигаться по Пушкинской до остановки «ДВГТУ» и далее в обратную сторону по Светланской.

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