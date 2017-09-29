Печенье с начинкой возмутило жительницу Владивостока

«Магазин “Продукты”, его даже в 2gis нет. Обнаружила уже дома. Естественно, из-за одной печенюшки разбираться не поеду, да и чека нет. Но, может кто-то там закупается и будет предупрежден. Печенье творожное за 162р, вроде бы. Там на углу, справа от кассы в коробках. Может заодно и производителя посмотрите, будем знать у кого производство с тараканчиками», — написала она (авторский стиль написания сохранен. прим. ред.).