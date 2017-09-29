Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Назван самый кассовый фильм ужасов всех времен
Валерий Спиридонов нашёл альтернативу пересадке головы
Депутаты рассказали о впечатлениях от просмотра «Матильды»
Ученые заявили о вреде кипяченой воды
Принц Гарри и Меган Маркл перестали прятаться от папарацци
Молодая жена основателя Playboy осталась без наследстваПеред свадьбой Кристал Харрис подписала жесткий брачный контракт с Хефнером
Назван самый кассовый фильм ужасов всех времен
Якубович не позовет своего темнокожего двойника на «Поле чудес»
Самая красивая Lada: первое видео серийной машины (онлайн)
У Toyota RAV4 появилась «версия для экономных»
СМИ: Каменских дразнит Сеть фигурой в сиреневом бикини
«Жутковато»: очевидцы об испытании ракеты «Тополь»
13 лучших обложек культового журнала Playboy
Ксения Собчак кардинально сменила имидж (фото)
В США думают, что Россия и КНР возненавидят их новый танк – СМИ
Эксперт назвал дату распада США – СМИ
Соловьев объяснил найденное у него Навальным дорогое имущество
Посол раскрыл детали жесткого разговора с Путиным
Фоторепортажи
10Лучшие снимки Cassini
10Каталонцы снова хотят выйти из состава Испании
11:16 (мск), источник: ДЕЙТА

Печенье с начинкой возмутило жительницу Владивостока

Во Владивостоке о себе заявили очередные «обиженные» покупатели, сообщает «Deita. ru».

Источник: ДЕЙТА

Информацию о покупке женщина разместила в социальных сетях.

По ее словам, печенье куплено в магазине, расположенном по улице Невельского, 13.

«Магазин “Продукты”, его даже в 2gis нет. Обнаружила уже дома. Естественно, из-за одной печенюшки разбираться не поеду, да и чека нет. Но, может кто-то там закупается и будет предупрежден. Печенье творожное за 162р, вроде бы. Там на углу, справа от кассы в коробках. Может заодно и производителя посмотрите, будем знать у кого производство с тараканчиками», — написала она (авторский стиль написания сохранен. прим. ред.).

Пользователи тут же присоединились к обсуждению. Некоторые выразили сочувствие женщине. Однако нашлись и те, кто предположил, что покупательница попросту перепутала таракана с изюмом.

К слову, несколько пользователей предложило винить производителя, а не магазин, так как насекомое было в тесте.

Ранее «Deita.ru» сообщало о подобном случае.

Виктор Бруевич.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Жителей и гостей Владивостока просят быть осторожными
Начался массовый вывоз из Турции туристов с билетами «ВИМ-Авиа»
В Крыму задержали украинских шпионов, следивших за флотом
Эксперты предрекли новые губернаторские отставки
Симоньян допускает прекращение работы Russia Today в США
Мужчина с ножом напал на людей на Урале. Погибли 4 человека
В Генштабе объяснили снижение числа осенних призывников
Футболист «Манчестер Сити» попал в серьезное ДТП
Спорт
Кокорин оформил дубль в третьем подряд матче Лиги Европы «Зенит» в ярком матче победил «Реал Сосьедад» на своем поле во 2-м туре Лиги Европы во многом благодаря дублю Александра Кокорина
Авто
Самая красивая Lada: первое видео серийной машины (NEW онлайн) В эти минуты в Сочи мы тестируем новые версии Lada Vesta (универсалы SW и внедорожную SW Cross). Юрий Урюков ведет онлайн-трансляцию
Hi-Tech
Предзаказы iPhone 8 в России: полный провал Первые дни после открытия предзаказа показали вялый интерес к модели
Кино
Назван самый кассовый фильм ужасов всех времен Картина установила рекорд не только по общим сборам, но и по кассе первого уикенда
Недвижимость
Деревню Ленобласти хотят присоединить к Петербургу
Путин возмутился ситуацией в сфере строительства жилья
Основатель «Мортона» построит жилье в центре Праги
Как отремонтировать ванную в хрущевке: реальный пример со сметой
Леди
8 вещей, которые не стоит покупать в масс-маркете (фото) Как найти сокровище среди груды барахла и не уйти из магазина с вещью, которая развалится после первой стирки — читай в статье
Дети
Кейт Миддлтон борется с токсикозом необычным способом Принц Уильям рассказал, как его жена справляется с утренней тошнотой.
Все о ремонте
Интерьер недели: дизайн трешки в московской «сталинке»
Как сделать 3 комнаты и кухню на 54 метрах: реальный пример
Раковина для ванной: 11 идей для любого интерьера
10 бюджетных способов создать интерьер «как с обложки»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь