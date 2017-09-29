Печенье с начинкой возмутило жительницу Владивостока
Во Владивостоке о себе заявили очередные «обиженные» покупатели, сообщает «Deita. ru».
Во Владивостоке о себе заявили очередные «обиженные» покупатели, сообщает «Deita. ru».
Информацию о покупке женщина разместила в социальных сетях.
По ее словам, печенье куплено в магазине, расположенном по улице Невельского, 13.
«Магазин “Продукты”, его даже в 2gis нет. Обнаружила уже дома. Естественно,
Пользователи тут же присоединились к обсуждению. Некоторые выразили сочувствие женщине. Однако нашлись и те, кто предположил, что покупательница попросту перепутала таракана с изюмом.
К слову, несколько пользователей предложило винить производителя, а не магазин, так как насекомое было в тесте.
Ранее «Deita.ru» сообщало о подобном случае.
Виктор Бруевич.