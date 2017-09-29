Ряд рейсов задерживается в аэропорту Екатеринбурга

По данным он-лайн табло аэропорта, запаздывает прибытие самолета из Антальи. Он должен сесть в 16.25 местного времени, ожидается в 18.50. Еще один прибывающий борт — из московского Домодедово — вместо 19.10 опоздает на два часа. В тот же пункт назначения с двухчасовой заминкой отправится самолет из Кольцово. Ожидается, что он вылетит в 22.05 вместо 19.55.