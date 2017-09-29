Ряд рейсов задерживается в аэропорту Екатеринбурга
ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 сентября, ИА УралПолит.Ru. Несколько рейсов на вылет и на прилет задерживаются в екатеринбургском аэропорту Кольцово в пятницу.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 сентября, ИА УралПолит.Ru. Несколько рейсов на вылет и на прилет задерживаются в екатеринбургском аэропорту Кольцово в пятницу.
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Кроме того, задерживается еще один вылет из екатеринбургского аэропорта. Это рейс U6−527 в Симферополь. По плану он собирался покинуть уральскую землю в 16.20. Пассажирам придется ждать почти четыре часа.