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10:07 (мск), источник: УралПолит.ру

Ряд рейсов задерживается в аэропорту Екатеринбурга

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 сентября, ИА УралПолит.Ru. Несколько рейсов на вылет и на прилет задерживаются в екатеринбургском аэропорту Кольцово в пятницу.

По данным он-лайн табло аэропорта, запаздывает прибытие самолета из Антальи. Он должен сесть в 16.25 местного времени, ожидается в 18.50. Еще один прибывающий борт — из московского Домодедово — вместо 19.10 опоздает на два часа. В тот же пункт назначения с двухчасовой заминкой отправится самолет из Кольцово. Ожидается, что он вылетит в 22.05 вместо 19.55.

Кроме того, задерживается еще один вылет из екатеринбургского аэропорта. Это рейс U6−527 в Симферополь. По плану он собирался покинуть уральскую землю в 16.20. Пассажирам придется ждать почти четыре часа.

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