Ясно и солнечно — какой будет погода в выходные в Краснодарском крае

Краснодар, 29 сентября, KrasnodarMedia. В пятницу и выходные дождей на Кубани повсеместно не прогнозируется — небольшие осадки возможны лишь в Сочи. В Краснодаре — ясное небо и до 19 выше нуля. На черноморском побережье — до 23 тепла. Ветер продолжит «гулять» в Новороссийске, хоть порывы и стихнут — до 23 м/с, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на кубанский Гидрометцентр.