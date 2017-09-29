Ясно и солнечно — какой будет погода в выходные в Краснодарском крае

29 сентября в Краснодаре без осадков. Ветер северо-восточный до 5 м/с. Температура воздуха 17−19 выше нуля. В выходные в кубанской столице без осадков, ясно и до 19 выше нуля.
В Краснодарском крае в пятницу, 29 сентября, без осадков. Ветер северо-восточный 7−12 м/с, местами порывы 13−18 м/с. Температура воздуха днем 14−19°. На Черноморском побережье без осадков, в Сочи небольшой дождь, гроза. Ветер северо-восточный 15−20 м/с местами вечером порывы до 23 м/с. Температура воздуха днем 13−18°, на юге до 23°.
В выходные в крае без осадков. Ветер северо-восточный, восточный 5−10 м/с, местами порывы до 13−18 м/с. Температура воздуха ночью 4−9°, в восточной половине края местами 1−3°; днем 14−19°.
На Черноморском побережье без осадков. Ветер северо-восточный 12−17 м/с местами порывы 18−23 м/с, в Новороссийске северо-восточный 15−20 м/с, порывы в субботу 23−28 м/с, в воскресенье — до 24 м/с. Температура ночью 8−13°, днем 17−22°.