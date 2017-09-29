30 самых выносливых воронежцев пробегут туристический ультрамарафон

По пути предстоит преодолеть лесные участки, горы и низменности, даже перейти реку вброд, дополнительную сложность может создать и погода. Кстати, это уже вторая попытка покорить дистанции — в прошлом году мероприятие не согласовали, в итоге спортсменов сняли с маршрута. В этом году все недочёты организаторы обещали устранить.