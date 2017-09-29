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11:15 (мск), источник: Вести - Воронеж

30 самых выносливых воронежцев пробегут туристический ультрамарафон

В поисках приключений и ради проверки собственных возможностей. 30 самых выносливых и любознательных воронежцев завтра поучаствуют в ультрамарафоне на 50 и 100 километров.

Маршрут бегунов пройдёт вдоль правого берега Дона. Он соединит два туристических места Воронежской области — музей-заповедник Дивногорье и Костёнки.

По пути предстоит преодолеть лесные участки, горы и низменности, даже перейти реку вброд, дополнительную сложность может создать и погода. Кстати, это уже вторая попытка покорить дистанции — в прошлом году мероприятие не согласовали, в итоге спортсменов сняли с маршрута. В этом году все недочёты организаторы обещали устранить.

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