Об индексации пенсий жителям Хабаровского края расскажут по телефону
Во вторник, 3 октября, в Хабаровском крае будет работать горячая линия, посвященная социальной поддержке пожилых людей. Обращения специалисты будут принимать с 10:00 до 13:00.
Во вторник, 3 октября, в Хабаровском крае будет работать горячая линия, посвященная социальной поддержке пожилых людей. Обращения специалисты будут принимать с 10:00 до 13:00.
Консультации по телефону проведут сотрудники министерств социальной защиты населения края, здравоохранения края,
Жители могут задать вопросы об индексации пенсий, медицинском обслуживании и страховании,
Список телефонов приведен на сайте правительства Хабаровского края.