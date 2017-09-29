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11:12 (мск), источник: Губерния онлайн

Об индексации пенсий жителям Хабаровского края расскажут по телефону

Во вторник, 3 октября, в Хабаровском крае будет работать горячая линия, посвященная социальной поддержке пожилых людей. Обращения специалисты будут принимать с 10:00 до 13:00.

Источник: Агентство «Москва»

Консультации по телефону проведут сотрудники министерств социальной защиты населения края, здравоохранения края, жилищно-коммунального хозяйства края, а также региональных отделений Пенсионного фонда, Фонда социального страхования и краевого ФОМС.

Жители могут задать вопросы об индексации пенсий, медицинском обслуживании и страховании, санаторно-курортном лечении и других мерах поддержки, сообщает портал «Губерния».

Список телефонов приведен на сайте правительства Хабаровского края.

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