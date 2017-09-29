Дмитрий Маликов покажет в Самаре музыкальный спектакль «Перевернуть игру»

В спектакле на доступном языке за полтора часа рассказывается вся история музыки. Звучат произведения Моцарта, Баха, Бетховена, Чайковского, Рахманинова, Шостаковича, Шопена, Глюка, Листа. «Перевернуть игру» предлагает новую форму общения с подростками. Спектакль помогает детям по-другому взглянуть на музыку и на мир в целом.