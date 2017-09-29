Дмитрий Маликов покажет в Самаре музыкальный спектакль «Перевернуть игру»
В понедельник, 2 октября, на сцене Самарской филармонии Дмитрий Маликов покажет музыкальный спектакль «Перевернуть игру».
В понедельник, 2 октября, на сцене Самарской филармонии Дмитрий Маликов покажет музыкальный спектакль «Перевернуть игру».
В спектакле на доступном языке за полтора часа рассказывается вся история музыки. Звучат произведения Моцарта, Баха, Бетховена, Чайковского, Рахманинова, Шостаковича, Шопена, Глюка, Листа. «Перевернуть игру» предлагает новую форму общения с подростками. Спектакль помогает детям
В спектакле заняты Дмитрий Маликов, Виктория Белякова, Глеб Подгородинский, Сергей Мухин, Мохамед Абдель Фаттах, Руслан Ханкишиев, Анна Зарянкина, Андрей Ланд, Олим Гадоев, чемпионы России по акробатическому
Режиссер — Ольга Субботина.