Маск представил новую ракету для полетов на Марс и из Нью-Йорка в Шанхай

Источник: AFP 2017

Выступая на Международном астронавтическом конгрессе в Австралии основатель компании SpaceX Илон Маск представил проект новой ракетной системы, которая будет доставлять людей на Марс. Кроме того, эта транспортная система может быть использована не только для межпланетных полетов, но и для быстрой доставки пассажиров в любую точку планеты, пишет Bloomberg. Прямую трансляцию выступления Маска также вел сайт SpaceX.

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Представленная Маском транспортная система основана на проекте новой ракеты, обозначенной как BFR. Ее длина превысит 100 метров, диаметр — 9 метров. На ракете будет установлен 31 двигатель, а ее полезная нагрузка превысит 4400 тонн. Космический корабль будет, по проекту, вмещать до 120 человек, они будут располагаться по трое в каждой из 40 кабин.

«Если мы планируем отправиться в такие места, как Марс, почему бы не слетать на Землю?» — задался вопросом Маск. При этом на экране позади него были показаны кадры с множеством людей, которые попадают на скоростной паром в Нью-Йорке, а затем садятся в ракеты BFR. После этого космический корабль отправляется в Шанхай. Такой перелет, по словам Маска, займет около 30 минут.

Маск также пояснил, что новая ракета-носитель будет стоить гораздо дешевле, чем другие проекты и ее можно будет использовать повторно.

​"Это сумасшествие — сначала строить такие сложные ракеты, а потом каждый раз разбивать их", — заявил он.

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Финансировать программу Маск предполагает за счет средств, которые его компания SpaceX получает за запуск спутников.