Керченская переправа закрыта из-за шторма больше трех суток, скопилось более 3 тыс. автомобилей
29 сентября.
29 сентября.
Ожидается, что стихия утихнет во второй половине пятницы и переправа возобновит работу.
«Переправа не работает 83 часа. В порту “Крым” находятся 820 легковых автомобилей, 44 автобуса, 35 грузовиков и 91 малотоннажное средство. В порту “Кавказ” — 415 легковушек, 76 автобусов, 80 грузовиков и 137 малотоннажник», — сказал собеседник агентства.
Кроме того, на специальной накопительной площадке для грузовиков со стороны Крыма стоит 755 фур, со стороны Краснодарского края — 855.
Переправа закрылась в понедельник, в 22:20 мск.
В Крыму до 30 сентября действует штормовое предупреждение
Керченская переправа — единственная автотранспортная артерия между Крымским полуостровом и материковой частью России. Она используется для перевозки людей, автомобилей и грузов.