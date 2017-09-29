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15:36 (мск), источник: Volga News

В Самарской области начнет работу «горячая линия» по профилактике гриппа и ОРВИ

В Самарской области продолжается прививочная кампания против гриппа.

Источник: РИА "Новости"

В управлении Роспотребнадзора по Самарской области и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» со 2 по 16 октября текущего года будет работать «горячая линия», посвященная профилактике гриппа и ОРВИ. Консультирование граждан будет осуществляться специалистами ведомств по телефонам (846) 2674294 и с (846) 2603821.

Пресс-служба Роспотребнадзора напоминает, что вакцинация является самым эффективным способом защиты от гриппа. Все современные вакцины против гриппа, как отечественные, так и зарубежные, являются высокоэффективными и безопасными, их состав полностью отвечает рекомендациям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

В Самарской области продолжается прививочная кампания против гриппа. По состоянию на 28 сентября на территорию региона поступила вакцина для иммунизации против гриппа для взрослых 506,5 тысяч доз, что составило 48,8% от заявленного количества и 185,6 тысяч доз (50,1% от заявки) — для иммунизации детей. Всего привито 459,7 тысяч человек, что составило 14,4% от населения области.

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