В Волгограде отключат воду в выходные в поселках Гумрак и им. М. Горького

Источник: Волгоградское деловое телевидение

Как сообщают ВДТВ в ООО «Концессии водоснабжения», отключат воду с 21:00 29 сентября до 06:00 1 октября. Как отмечают на предприятие, отключение вызвано модернизационными мероприятиями на водонасосной станции Гумрак-2. Будут демонтированы четыре камеры водяного колодца и закрыть две задвижки диаметром 500 миллиметров. Будут отключены две водонасосные станции Гумрак-1 и Гумрак-2. Затем на станции Гумрак-2 возьмутся за замену запорной арматуры.

В силу всего этого будет отключена вода в поселке Гумрак по следующим адресам:

— ул. Горная, д. № 1 — 27.

— ул. Чапаева, д. № 1 — 57.

— ул. Военный городок, д. № 1 — 18.

— ул. Первомайская, д. № 1 — 108.

— ул. Железнодорожная, д. № 1 — 27.

— ул. Лесная, д. № 1 — 92.

— ул. Зенитчиков, д. № 1 — 32.

— ул. Абрамишвили, д. № 1 — 74.

— ул. Кочеткова, д. № 1 — 51.

— ул. Байдакова, д. № 1 — 15.

— ул. Строителей, д. № 1 — 23.

— ул. Моторная, д. № 1 — 11.

— ул. К. Буерак, д. № 1 — 27.

— ул. Жукова, д. № 1 — 64.

— ул. Луговая, д. № 1 — 119.

— пер. Луговой, д. № 1 — 16.

— ул. Байдакова, д. № 8а.

— ул. Строителей, д. № 4а и 7а.

— пос. Микоян.

— пос. Царицыно.

Промзона:

— шоссе Авиаторов, д. № 1, 8, 13, 14, 17, 19, 18а.

— ул. Жигулевская, д. № 14.

— ул. Авторемонтная, д. № 17.

— ул. Томская, д. № 7.

— ул. Ангарская, д. № 137, 137/206, 190.

— Таймырский проезд, д. № 2.

— ул. Дорожников, д. № 12.

— ул. Моторная, д. № 5.

В силу профилактических мероприятий на объектах «Концессий…» будет планово ограничена подача питьевой воды в рабочий посёлок им. Горького с 00:00 30 сентября до 7:00 1 октября 2017 года.

На предприятии отмечают, что на территории, оставшиеся без воды, будет организован подвоз воды.