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11:30 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Спектакль по пьесе воронежца поставили в Марийском театре драмы

Премьера «Королевы гусей» состоялась в сентябре.

Спектакль «Королева гусей» по пьесе воронежского писателя Александра Романовского поставили в Марийском национальном театре драмы имени Шкетана. Премьера сказки в Йошкар-оле прошла в сентябре. Постановка вошла в репертуар театра.

Пьеса рассказывает историю о принцессе. «Королева-мать отправляет свою дочь в далекие края обручиться с Принцем. В пути Принцессу сопровождает хитрая служанка и принуждает ее поменяться с нею ролями, чтобы обманом выйти замуж за принца. Пока служанка примеряет королевские наряды, настоящая принцесса служит пастушкой гусей… », — проанонсировали постановку сотрудники Марийского театра. Они отметили, что спектакль — история «о верности, предательстве, и конечно, любви». Ближайший показ постановки состоится 8 октября.

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