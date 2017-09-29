Спектакль по пьесе воронежца поставили в Марийском театре драмы

Спектакль «Королева гусей» по пьесе воронежского писателя Александра Романовского поставили в Марийском национальном театре драмы имени Шкетана. Премьера сказки в Йошкар-оле прошла в сентябре. Постановка вошла в репертуар театра.

Пьеса рассказывает историю о принцессе. «Королева-мать отправляет свою дочь в далекие края обручиться с Принцем. В пути Принцессу сопровождает хитрая служанка и принуждает ее поменяться с нею ролями, чтобы обманом выйти замуж за принца. Пока служанка примеряет королевские наряды, настоящая принцесса служит пастушкой гусей… », — проанонсировали постановку сотрудники Марийского театра. Они отметили, что спектакль — история «о верности, предательстве, и конечно, любви». Ближайший показ постановки состоится 8 октября.