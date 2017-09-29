Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Погиб 18-летний актер из «Физрука» Егор Клинаев
10 причин кашля не от простуды
Депутаты рассказали о впечатлениях от просмотра «Матильды»
«Самый дорогой перекур»: глава «Победы» о курении в самолете
Ксения Собчак кардинально сменила имидж (фото)
Молодая жена основателя Playboy осталась без наследстваПеред свадьбой Кристал Харрис подписала жесткий брачный контракт с Хефнером
45 лет Гвинет Пэлтроу: за что мы любим актрису
Сябитова с дочерью и Валерия с сыном снялись в шоу на «Первом»
Жилет станет обязательным для водителей
Hyundai планирует купить Fiat Chrysler
СМИ: Каменских дразнит Сеть фигурой в сиреневом бикини
«Жутковато»: очевидцы об испытании ракеты «Тополь»
13 лучших обложек культового журнала Playboy
Ксения Собчак кардинально сменила имидж (фото)
В США думают, что Россия и КНР возненавидят их новый танк – СМИ
Эксперт назвал дату распада США – СМИ
Имея 50 тыс. руб., россиянин создал бизнес с выручкой 20 млрд руб
«С ума сошли?»: выговоры чиновникам от Путина
Фоторепортажи
10Лучшие снимки Cassini
10Каталонцы снова хотят выйти из состава Испании
11:17 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Жителей Новосибирской области предупредили об опасности встречи с медведями

Жителям села Пихтовка и Пономаревка в Колыванском районе нужно быть осторожнее — сегодня недалеко от этих населенных пунктов заметили большое медвежье семейство. Очевидцы признают — медведей в лесах на севере области много, но встреч с людьми они обычно избегают.

Источник: Вести - Новосибирск

Сигналы о встречах с медведями регулярно приходят из разных концов региона. Буквально в июле косолапого удалось снять на камеру мобильного телефона недалеко от Новосибирска — в Кудряшовском бору, месяцем позже — в районе первого Мочищенского шоссе, а также недалеко от Крохалевки в Коченевском районе. Здесь медведи — редкость. В Новосибирской области основное место их обитания — север региона, граница с Томской областью, где начинается тайга. Например, в Кыштовке медведица с медвежатами минувшим летом пыталась пробраться на пасеку. Сейчас же, по словам охотоведов, хозяева тайги заканчивают нагуливать жир перед зимней спячкой.

К населенным пунктам медведь выходит, только если там есть несанкционированные свалки, которые приманивают животных запахом. В любом случае, людям нужно проявлять осторожность, не вести за медведем скрытую слежку, если зверь попал в поле зрения — лучше как можно быстрее и незаметнее от него удалиться.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Крупномасштабные учения ракетных войск стратегического назначения начались под Новосибирском
Начался массовый вывоз из Турции туристов с билетами «ВИМ-Авиа»
В Крыму задержали украинских шпионов, следивших за флотом
Эксперты предрекли новые губернаторские отставки
Симоньян допускает прекращение работы Russia Today в США
Мужчина с ножом напал на людей на Урале. Погибли 4 человека
В Генштабе объяснили снижение числа осенних призывников
Футболист «Манчестер Сити» попал в серьезное ДТП
Спорт
Кокорин оформил дубль в третьем подряд матче Лиги Европы «Зенит» в ярком матче победил «Реал Сосьедад» на своем поле во 2-м туре Лиги Европы во многом благодаря дублю Александра Кокорина
Авто
Самая красивая Lada: первое видео серийной машины (NEW онлайн) В эти минуты в Сочи мы тестируем новые версии Lada Vesta (универсалы SW и внедорожную SW Cross). Юрий Урюков ведет онлайн-трансляцию
Hi-Tech
Предзаказы iPhone 8 в России: полный провал Первые дни после открытия предзаказа показали вялый интерес к модели
Кино
Назван самый кассовый фильм ужасов всех времен Картина установила рекорд не только по общим сборам, но и по кассе первого уикенда
Недвижимость
ВС разъяснил, в каком случае дача не достанется наследникам
Медведев сообщил о рисках срыва плана по вводу жилья
В Смольном рассказали о тарифах на ЖКУ на 2018 год
Деревню Ленобласти хотят присоединить к Петербургу
Леди
8 вещей, которые не стоит покупать в масс-маркете (фото) Как найти сокровище среди груды барахла и не уйти из магазина с вещью, которая развалится после первой стирки — читай в статье
Дети
Кейт Миддлтон борется с токсикозом необычным способом Принц Уильям рассказал, как его жена справляется с утренней тошнотой.
Все о ремонте
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Тест: Угадайте архитектурный стиль по фото
10 способов декорировать пустую стену
Как оформить интерьер в стиле «эклектика»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь