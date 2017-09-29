Жителей Новосибирской области предупредили об опасности встречи с медведями

Сигналы о встречах с медведями регулярно приходят из разных концов региона. Буквально в июле косолапого удалось снять на камеру мобильного телефона недалеко от Новосибирска — в Кудряшовском бору, месяцем позже — в районе первого Мочищенского шоссе, а также недалеко от Крохалевки в Коченевском районе. Здесь медведи — редкость. В Новосибирской области основное место их обитания — север региона, граница с Томской областью, где начинается тайга. Например, в Кыштовке медведица с медвежатами минувшим летом пыталась пробраться на пасеку. Сейчас же, по словам охотоведов, хозяева тайги заканчивают нагуливать жир перед зимней спячкой.