Для водителей-нарушителей в Молдове установили «ловушки»
Полицейские радары появились в пятницу на трассах Молдовы — где нужно быть осторожней.
Полицейские радары появились в пятницу на трассах Молдовы — где нужно быть осторожней.
КИШИНЕВ, 29 сен — Sputnik. Национальный инспекторат по патрулированию предупредил водителей о том, что в пятницу на трассах страны будут дежурить экипажи патрульных, использующих радары для измерения скорости, с которой движутся автомобили.
Всего известны 12 участков национальных трасс, где 29 сентября проводятся соответствующие проверки. Речь идет о следующих трассах: Леушены — Кишинев (км 56−74), Кишинев — Комрат — Джурджулешты, Кишинев — Унгены, Кишинев — Бендеры (км 22−54), Кишинев — Яловены — Хынчешты, Кишинев — Оргеев — Бельцы (км 21−68), Бельцы — Фалешты — Скулень, Бендеры — Каушаны — Чимишлия, Новые Анены — Каушаны —
В Национальном инспекторате по патрулированию подчеркнули, что цель акции — предотвратить аварии, причиной которых становится превышение скорости.
Статистика показывает, что именно в пятницу в стране чаще всего происходят серьезные ДТП. Кроме того, одна из трех основных причин аварий — повышенная скорость, еще две — употребление алкоголя и несоблюдение дистанции между транспортными средствами.