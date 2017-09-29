Для водителей-нарушителей в Молдове установили «ловушки»

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 29 сен — Sputnik. Национальный инспекторат по патрулированию предупредил водителей о том, что в пятницу на трассах страны будут дежурить экипажи патрульных, использующих радары для измерения скорости, с которой движутся автомобили.

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Всего известны 12 участков национальных трасс, где 29 сентября проводятся соответствующие проверки. Речь идет о следующих трассах: Леушены — Кишинев (км 56−74), Кишинев — Комрат — Джурджулешты, Кишинев — Унгены, Кишинев — Бендеры (км 22−54), Кишинев — Яловены — Хынчешты, Кишинев — Оргеев — Бельцы (км 21−68), Бельцы — Фалешты — Скулень, Бендеры — Каушаны — Чимишлия, Новые Анены — Каушаны — Штефан-Водэ, Вулканешты — Кагул — Тараклия (км 22−54), муниципий Бельцы, а также Хынчешты — Леова.

В Национальном инспекторате по патрулированию подчеркнули, что цель акции — предотвратить аварии, причиной которых становится превышение скорости.