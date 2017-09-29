Крышу гимнастической арены в «Лужниках» испытали в аэротрубе

«Это уникальная конструкция в форме развевающейся гимнастической ленты. Модель крыши прошла испытания в аэродинамической трубе и выдержала предельные максимальные нагрузки», — заявил Хуснуллин.
Он пояснил, что испытания необходимо было провести с учетом климатических особенностей московского региона.
Как показали испытания, ни сильный ветер, ни дождь, ни обильный снегопад не страшны будущему гимнастическому центру.
Марат ХуснуллинЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политик и строительства
Согласно проекту, кровля центра будет символизировать собой «летящую» гимнастическую ленту. Для ее создания используют алюминиевое фальцевое покрытие, изготовленное индивидуально под сложную геометрию крыши, с частичным декоративным покрытием из композитных полированных панелей из алюминия, а для отделки фасада применят витражное остекление с алюминиевым профилем.
Хуснуллин напомнил, что в составе центра появится арена для проведения соревнований и тренировок с частично трансформируемыми трибунами, три тренировочных, два хореографических и один тренажерный зал. Также здесь построят медико-восстановительный центр, небольшую гостиницу для спортсменов и современный пресс-центр. Площадь объекта составит 23,5 тысячи кв. м., вместимость — 4 тысячи человек.