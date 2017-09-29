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12:35 (мск), источник: Интерфакс

Крышу гимнастической арены в «Лужниках» испытали в аэротрубе

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU — Уникальные конструкции крыши строящегося в Лужниках Центра художественной гимнастики прошли испытания в аэродинамической трубе, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политик и строительства Марат Хуснуллин в пятницу.

«Это уникальная конструкция в форме развевающейся гимнастической ленты. Модель крыши прошла испытания в аэродинамической трубе и выдержала предельные максимальные нагрузки», — заявил Хуснуллин.

Он пояснил, что испытания необходимо было провести с учетом климатических особенностей московского региона.

Как показали испытания, ни сильный ветер, ни дождь, ни обильный снегопад не страшны будущему гимнастическому центру.
Марат Хуснуллин
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политик и строительства
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Согласно проекту, кровля центра будет символизировать собой «летящую» гимнастическую ленту. Для ее создания используют алюминиевое фальцевое покрытие, изготовленное индивидуально под сложную геометрию крыши, с частичным декоративным покрытием из композитных полированных панелей из алюминия, а для отделки фасада применят витражное остекление с алюминиевым профилем.

Хуснуллин напомнил, что в составе центра появится арена для проведения соревнований и тренировок с частично трансформируемыми трибунами, три тренировочных, два хореографических и один тренажерный зал. Также здесь построят медико-восстановительный центр, небольшую гостиницу для спортсменов и современный пресс-центр. Площадь объекта составит 23,5 тысячи кв. м., вместимость — 4 тысячи человек.

Над Лужниками протянется летящая гимнастическая лента
Во время загрузки произошла ошибка.
20 сентября© Ньюстюб
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