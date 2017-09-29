Крышу гимнастической арены в «Лужниках» испытали в аэротрубе

«Это уникальная конструкция в форме развевающейся гимнастической ленты. Модель крыши прошла испытания в аэродинамической трубе и выдержала предельные максимальные нагрузки», — заявил Хуснуллин.

Он пояснил, что испытания необходимо было провести с учетом климатических особенностей московского региона.

Как показали испытания, ни сильный ветер, ни дождь, ни обильный снегопад не страшны будущему гимнастическому центру. Марат Хуснуллин Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политик и строительства

Согласно проекту, кровля центра будет символизировать собой «летящую» гимнастическую ленту. Для ее создания используют алюминиевое фальцевое покрытие, изготовленное индивидуально под сложную геометрию крыши, с частичным декоративным покрытием из композитных полированных панелей из алюминия, а для отделки фасада применят витражное остекление с алюминиевым профилем.