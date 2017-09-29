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15:30 (мск), источник: АиФ Самара

В Самаре выступит симфонический оркестр Мариинки Валерия Гергиева

Музыканты дадут три концерта, один из них — благотворительный.

В Самаре на юбилейном, Х музыкальном фестивале «Мстиславу Ростроповичу» трижды выступит симфонический оркестр Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева, сообщает 63.ru.

В воскресенье, 15 октября, в 19:00 музыканты исполнят симфонию № 9 Дмитрия Шостаковича и концерт № 2 для фортепиано с оркестром Родиона Щедрина.

В понедельник, 16 октября симфонический оркестр Мариинского театра выступит дважды. В 13:00 с благотворительным концертом для ветеранов, пенсионеров, детей, студентов, учащихся и преподавателей музыкальных учреждений, в программе которого симфоническая поэма «Дон Жуан» Рихарда Штрауса и «Божественная поэма» Александра Скрябина.

В 19:00 музыканты исполнят симфонию для оркестра «Гарольд в Италии» и концерт для фортепиано с оркестром Франсиса Пуленка.

Музыкальный фестиваль «Мстиславу Ростроповичу» организовали по инициативе Валерия Гергиева и правительства Самарской области в 2008 году. Этот ежегодный форум — дань памяти и приношение выдающемуся виолончелисту и дирижеру.

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