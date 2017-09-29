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12:50 (мск), источник: Фонтанка

Петербургская погода осенью поставила летний рекорд

Дожди и грозы не заглядывали в Петербург уже десять дней и обойдут город стороной в выходные. Но эксперты предупреждают: готовить зонты уже пора.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +16° 63% 762 мм рт. ст. 4 м/с

Как сообщает главный синоптик Петербурга Александр Колесов на своей странице в Facebook, 29 сентября город всё ещё обогревает антициклон, но он уже начал разрушаться. Предполагается, что это даст петербуржцам ещё четыре дня без осадков, а уже со следующей недели вернутся циклоны с привычными дождями.

Пока же обещают пасмурную, но сухую погоду.

Петербург прожил десять дней без дождей, что, по его словам, «стало осенним рекордом этого лета». Второй рекорд побило атмосферное давление, которое накануне достигло сентябрьского максимума в 1044,5 гектопаскалей (или 783 мм ртутного столба). Предыдущее достижение было отмечено три дня назад и тоже связано со стоящим в городе на Неве «бабьим летом».

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