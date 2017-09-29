Петербургская погода осенью поставила летний рекорд

Как сообщает главный синоптик Петербурга Александр Колесов на своей странице в Facebook, 29 сентября город всё ещё обогревает антициклон, но он уже начал разрушаться. Предполагается, что это даст петербуржцам ещё четыре дня без осадков, а уже со следующей недели вернутся циклоны с привычными дождями.

Пока же обещают пасмурную, но сухую погоду.