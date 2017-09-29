Петербургская погода осенью поставила летний рекорд
Дожди и грозы не заглядывали в Петербург уже десять дней и обойдут город стороной в выходные. Но эксперты предупреждают: готовить зонты уже пора.
Дожди и грозы не заглядывали в Петербург уже десять дней и обойдут город стороной в выходные. Но эксперты предупреждают: готовить зонты уже пора.
Как сообщает главный синоптик Петербурга Александр Колесов на своей странице в Facebook, 29 сентября город всё ещё обогревает антициклон, но он уже начал разрушаться. Предполагается, что это даст петербуржцам ещё четыре дня без осадков, а уже со следующей недели вернутся циклоны с привычными дождями.
Петербург прожил десять дней без дождей, что, по его словам, «стало осенним рекордом этого лета». Второй рекорд побило атмосферное давление, которое накануне достигло сентябрьского максимума в 1044,5 гектопаскалей (или 783 мм ртутного столба). Предыдущее достижение было отмечено три дня назад и тоже связано со стоящим в городе на Неве «бабьим летом».