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12:23 (мск), источник: АиФ Челябинск

Челябинские троллейбусы продолжат работать по временному расписанию

Причина — дорожные работы.

Источник: РИА "Новости"

Троллейбусы в Челябинске продолжат работать по временному расписанию в связи с укладкой асфальта в Ленинском и Тракторозаводском районах, сообщил «АиФ-Челябинск» руководитель аппарата ООО «ЧелябГЭТ Сергей Слесаренко.

В Тракторозаводском районе продолжаются работы на участке улицы Бажова от улицы Комарова до улицы Танкистов. Новый срок окончания работ — 23:00 30 сентября. До этого времени троллейбусы будут работать по следующим маршрутам:

№ 19 ПКиО — ЖБИ№ 21 Вокзал — ЖБИ№ 26 ул. Молдавская — ЧТЗ (по ул. Чичерина).

На Копейском шоссе от улицы Трубников до улицы Рождественского в направлении центра города закрытие движения продлевается до 23:00 2 октября. Троллейбусы продолжат следовать по маршрутам:

Временный ЧКПЗ — ул. Машиностроителей — ул. Новороссийская — ул. Гагарина — Копейское шоссе — ЧКПЗ№ 20 ЧКПЗ — ул. Машиностроителей — ул. Новороссийская — Солнечный берег в прямом и обратном направлении№ 10 ул. Молдавская — ЧТЗ (по ул. Молодогвардейцев).

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