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15:16 (мск), источник: Город Казань.KZN.RU

2 октября в части домов Приволжского района Казани не будет воды

(Город Казань KZN.RU, 29 сентября). 2 октября в части домов Приволжского района Казани будет прекращено водоснабжение. Это связано с работами по подключению двух водопроводов.

Источник: Город Казань.KZN.RU

С 9.00 2 октября до 6.00 3 октября воды не будет по адресам:
ул. Газовая, 16;
ул. Ипподромная, 29;
ул. Спартаковская, 82, 125, 141.

Автоцистерны с водой будут размещены согласно поступающим заявкам, сообщает пресс-служба МУП «Водоканал».

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