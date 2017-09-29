2 октября в части домов Приволжского района Казани не будет воды
(Город Казань KZN.RU, 29 сентября). 2 октября в части домов Приволжского района Казани будет прекращено водоснабжение. Это связано с работами по подключению двух водопроводов.
(Город Казань KZN.RU, 29 сентября). 2 октября в части домов Приволжского района Казани будет прекращено водоснабжение. Это связано с работами по подключению двух водопроводов.
С 9.00 2 октября до 6.00 3 октября воды не будет по адресам:
ул. Газовая, 16;
ул. Ипподромная, 29;
ул. Спартаковская, 82, 125, 141.
Автоцистерны с водой будут размещены согласно поступающим заявкам, сообщает