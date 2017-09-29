Из-за ремонта путепровода на Киевской изменилась схема движения общественного транспорта

На время ремонта изменится схема движения общественного транспорта. Автомобили также пустят в объезд.

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Менять маршрут на ходу пришлось всем автомобилистам, чей путь лежал через путепровод на улице Киевской. Ремонтники начали закрывать проезд после 9 часов утра. Дав возможность калининградцам во время попасть на работу.

— С утра еще проехал! В эту сторону, нормально! Как к этому относитесь? Если хорошо сделают, то положительно конечно.

И если проезд, для личного и общественного транспорта закрыт, для пешеходов путепровод пока оставили открытым.

— Знаете ли вы, что ремонт начался? Нет, не в курсе. Какие-то сложности у вас возникли? На работу теперь ездить вокруг, теперь будут огромные пробки.

— Давно пора сделать! Только не объявлений, ничего не было. Я пошла в поликлинику с ребенком, и в шоке сама если честно. А так конечно давно пора.

Фронт работы насчитывает более семидесяти погонных метров дорожного полотна.

Дарья Веклич, корреспондент:

— Ремонт дорожного полотна стартовал со снятия брусчатки и демонтажа трамвайных рельсов. На это у ремонтников уйдет примерно 2−3 дня. После начнутся пескоструйные работы.

Игорь Тихомиров заместитель директора МКУ «Городское дорожное строительство и ремонт»:

— Пока еще не закрыты Фабричная и садовая улицы! Садовые и Фабричные улицы по желанию населения мы оставляем, рассчитываем, что две, две с половиной недели они еще в таком состоянии побудут.