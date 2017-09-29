В Алматы выпал снег, на Шымбулаке слепили первого снеговика
Обещанный синоптиками снег выпал на горнолыжном курорте Шымбулак.
Обещанный синоптиками снег выпал на горнолыжном курорте Шымбулак.
Первый снег этого сезона выпал в Алматы 29 сентября 2017. Снегопад начался утром на
Работники курорта, чтобы отпраздновать это, сразу же слепили снеговика. Ему подарили тёплый шарф, шапку и приладили
«Великолепный сегодня день. Долгожданная зима уже так близко, что с утра устроила нам вот такой сюрприз», — говорится в публикации курорта в Instagram.
Камеры наблюдения на Шымбулаке показывают, что небольшой снег продолжается до сих пор (на 14.37 по времени Алматы).
В 2016 году первый снег в Алматы выпал ночью 14 октября. Снег тогда лёг во всём городе, не только в горных районах.
Полиция Алматы 29 сентября призвала водителей «переобуться» в зимнюю резину.
По данным Казгидромета, с 29 сентября по 1 октября на территории Алматинской области ожидаются осадки в виде дождя с переходом в мокрый снег и понижение температуры до 6 °C ниже нуля.