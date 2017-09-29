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12:38 (мск), источник: Sputnik.by

Только 14% белорусских учителей — мужчины

Среди педагогов и руководителей белорусских школ высшее образование имеют 93% от общего числа.

Источник: Sputnik.by

ИНСК, 29 сен — Sputnik. Порядка 86% белорусских учителей — женщины, соответствующую информацию опубликовал Национальный статистический комитет в преддверии Дня учителя.

День учителя белорусские педагоги отпраздную в воскресенье 1 октября, однако слова поздравлений от коллег, учеников и чиновников уже поступают. Привлек внимание к празднику и Белстат — специальным обзором по профессиональной области.

Так, согласно подсчетам Белстата, только 14% учителей и руководителей школ в Беларуси — мужчины. Больше всего представителей «сильного пола» — среди руководителей средних школ: 36,8% от общего числа. А вот среди учителей начальных классов лишь каждый двухсотый — мужчина.

Среди учителей 93% от общего числа имеют высшее образование — этот показатель год от года растет. Кроме того, сегодня три четверти от общего числа педагогов имеют высшую или первую категорию — более 76%.

Также в комитете рассказали, что на одного учителя в среднем приходится по восемь учеников. На городских педагогов нагрузка вдвое больше, чем на сельских — десять учеников и пять на каждого учителя соответственно.

Всего же в сфере образования работает каждый десятый житель Беларусь. Поздравления с Днем учителя будут принимать 116 тысяч педагогов, а всего же обучением и воспитанием детей занимаются более 200 тысяч человек.

Кроме школьных педагогов, с Днем учителя 1 октября многие будут поздравлять также преподавателей университетов, образовательных курсов, колледжей и лицеев.

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