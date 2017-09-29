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12:34 (мск), источник: Sputnik.md

Темные дни: где в Молдове не будет электричества

Некоторые районы Молдовы останутся без электричества в пятницу и в понедельник: где в республике не будет света.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 29 сен — Sputnik. Компания Red Union Fenosa уведомила о плановых отключениях электроэнергии по всей стране в пятницу и на следующей неделе. Больше всего не повезло жителям Кишинева и его пригородов.

Где не будет света в пятницу?

Кишинев, сектор Ботаника:
ул. А. Поповича, 8; Минская, 18, 29−41; Н. Титулеску, 14, 25; Пандурилор, 39, 42, 54, 56, 62; Шоймарь, 8 — с 09.00 до 18.00;
ул. Александру Негру Водэ, 66/4; Данубиус, 36−50, 45−57; Сармизежетуза, 75, 77, 77А, 87; Тирас, 1−47, 2−66 — в интервале 09.30 — 18.00;
ул. Н. Титулеску, 12 — с 10.00 до 18.00.

Кишинев, сектор Ботаница, г. Сынджера:
ул. Виилор, Г. Уреке, Дечебал, Богдан Водэ, А. Руссо — частично с 09.30 — 17.00.

Кишинев, сектор Буюканы:
ул. Барьера Скулень, 38; переулок Барьера Скулень, 7, 20−48, 23; ул. Басарабилор, 37; Кэлэрашь, 78; Милано, 5−19, 58−68; Торино, 1−29, 2−12 — с 09.15 — 19.00.

Кишинев, сектор Буюканы, г. Дурлешты:
ул. Т. Владимиреску, 27 Августа — частично с 09.20 — 19.00.

Кишинев, сектор Центр:
ул. Друмул Виилор, 30−34, 67−97; Фрумоаса, 43−71, 56−88, Хынчештское шоссе, 53−58; Валя Дическу, 107−119, 144−160; В. Докучаева, 13−31, 26−42 — частично с 09.20 — 18.00;
ул. Трифан Балтэ, 2−10, 11−43; Чокырлией, 1, 7, 25, 27, 31, 39−49, 55, 2−14; Первый переулок Чокырлией, 1−9, 2−14; Второй переулок Чокырлией, 1, 2, 4, 6/1, 17, 24; Дялул Кукулуй, 1, 3; Драгомирна, 3 — с 09.30 — 17.00.

Кишинев, сектор Чеканы:
ул. Будэй, 2Б, 12, 19; Будешты, 12−22, 15−23; Бульбоака, 1−23, 2−38; Бутучены, 1−19, 2−20; Кодрул Косминулуй, 2−40, 3−37; Фэурешть, 1−17, 2−12; Мерены, 26а; Н. Григореску, 20, 21; Петродава, 1−21, 6−12; Подул Ыналт, 15; Ратуш, 1−31, 2−22; Васлу1, 13−65, 40−60 — с 09.20 — 16.00;
ул. Вадул луй Водэ, 17, 17А, B, F, G, I, J, K, L, P, R, S, T, U, V, Y — с 09.20 — 19.00.

Кишинев, сектор Чеканы, г. Вадул луй Воды:
ул. 31 Августа, А. Матеевича, Деечбал, Примэверий, Св. Дмитрия, Штефана чел Маре, Вадул луй Водэ, Нистрянэ — частично с 09.10 — 16.00.

Кишинев, сектор Чеканы, ком. Крузешты:
ул. Романа, Еминеску, Фынтынарилор, улица и переулок Крянгэ, Аллея Салкымилор — частично с 09.10 — 17.00.

Кишинев, сектор Чеканы, ком. Крузешты:
ул. Ана Барбу, Будешты, Кишинэулуй, Еминеску, М. Садовяну, Сколилор, Тохатин — частично с 13.30 — 17.00;
ул. Св. Птяницы. Букурешть — частично с 09.00 — 12. 30.

В течение дня отключения также планируются в Новых Аненах, Кагуле, Кантемире, Комрате, Калараше, Каушанах, Чимишлии, Криулянах, Хынчештах, Яловенах, Леова, Ниспоренах, Оргееве, Страшенах, Штефан Водэ, Тараклии и Вулкэнештах.

Где не будет света в понедельник?

Кишинев, сектор Ботаника:
ул. Александру Негру Водэ. 66/4; Данубиус, 36−50, 45−57; Сармизежетуза, 75, 77, 77А, 87; Тирас, 1−47, 2−66 — с 09.30 до 18.00.

Кишинев, сектор Буюканы:
ул. Барьера Скулень, 38; переулок Барьера Скулень, 7, 20−48, 23; Басарабилор, 37; Кэлэрашь, 78; Милано, 5−19, 58−68; Торино, 1−29, 2−12 — с 09.15 до 19.00;
ул. Ион Пеливан, 30/4, 30/5, 30/6, 32/1, 32/2, 32/3, 34/1, 36, 40, 40/1; В. Лупу, 82, 107 — с 12.00 до 17.00.

Кишинев, сектор Буюканы, г. Дурлешты:
ул. Фрэцарилор, Солтыс, Извоарелор, Плопилор, В. Лупу — частично с 09.20 — 17.00.

Кишинев, сектор Центр:
ул. А. Космеску, 51; В. Короленко, 7,9 — с 13.00 до 17.00;
ул. Друмул Виилор, 30−34, 67−97; Фрумоаса, 43−71, 56−88; Хынчештсткое шоссе, 53−58; Валя Дическу, 107−119, 144−160; В. Докучаева, 13−31, 26−42 — с 09.20 — 18.00.

Кишинев, сектор Центр, г. Кодру:
ул. Кымпулуй, Ковтун, Грынелор, Урожайная, улица и переулок Глией — частично с 09.30 — 17.00.

Кишинев, сектор Чеканы:
ул. Транснистрия, 20 — с 09.15 — 17.00;
ул. Вадул луй Водэ, 17, 17 A, B, F, G, I, J, K, L, P, R, S, T, U, V, Y — с 09.20 — 19.00.

Кишинев, сектор Рышкановка:
Московский проспект 15/1, 15/2, 15/3, 15/6, 15, 17, 17/1, 17/2, 17/3, 17/4 — с 15.00 — 18.00;
Московский проспект, 18; Матей Басараб, 5/1 — с 10.30 — 14.00;
ул. Академика А. Сахарова, 2, 4, 5; Дм. Рышкану, 11, 11/2, 31/3, 35/3, 35/3A; Н. Димо, 2, 3/1, 4/1, 8, 10, 12; Т. Владимиреску, 16, 18 — с 19.00 — 18.00;
ул. Н. Димо, 12, 12V — с 08.30 — 12.00.

Кишинев, сектор Рышкановка, ком. Гратиешты:
ул. Г. Кошбук, Ю. Гагарина, Штефана чел Маре, М. Костин — частично с 09.30 — 18.00.

Кишинев, сектор Рышкановка, ком. Гульбоака:
ул. Фынтынилор, И. Крянгэ, М. Садовяну — частично с 14.00 — 18.00.

В течение дня отключения также планируются в Новых Аненах, Кагуле, Кантемире, Комрате, Калараше, Каушанах, Чимишлии, Криулянах, Хынчештах, Яловенах, Леова, Ниспоренах, Оргееве, Страшенах, Штефан Водэ, Тараклии и Теленештах.

Дополнительную информацию можно получить по телефону: 022−43−11−11.

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