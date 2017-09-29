Власти назвали число обманутых дольщиков в России
Большая часть проблемных объектов будет достроена к 2021 году.
Большая часть проблемных объектов будет достроена к 2021 году.
Согласно разработанным регионами дорожным картам в текущем году будет достроено 139 объектов, в следующем — 187. В 2019 году достроят 160 объектов, в 2020-м — 97, в 2021-м — 19. У 228 объектов сроков достройки нет.
«На сегодняшний день в Минстрой поступили
Накануне
Васильев рассказал, что в 52 регионах прошли общественные слушания по вопросу обманутых дольщиков, и сейчас идет работа над решением проблемы. В 39 регионах созданы рабочие группы при законодательных собраниях, в 31 регионе принят региональный закон по защите дольщиков. 20 регионов разработали различные меры поддержки, а в 13 регионах проблем по вопросам долевого строительства нет.