Власти назвали число обманутых дольщиков в России

Согласно разработанным регионами дорожным картам в текущем году будет достроено 139 объектов, в следующем — 187. В 2019 году достроят 160 объектов, в 2020-м — 97, в 2021-м — 19. У 228 объектов сроков достройки нет.

«На сегодняшний день в Минстрой поступили планы-графики от 72 субъектов, в которых есть 830 проблемных объектов», — уточнил Мень.

Накануне вице-спикер Госдумы, руководитель фракции «Единая Россия» Владимир Васильев заявил, что регионы сообщили о возможности достроить и ввести в эксплуатацию 127 объектов долевого строительства, что поможет решить проблемы 5 тысяч человек — это всего 15% дольщиков.