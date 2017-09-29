Еще один класс в Челябинске закрыт на карантин по менингиту
В Челябинске выявлен еще один случай заболевания менингитом среди школьников. Диагноз подтвержден у восьмиклассника школы № 121.
В Челябинске выявлен еще один случай заболевания менингитом среди школьников. Диагноз подтвержден у восьмиклассника школы № 121.
Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в учебном учреждении, в классе объявлен карантин по 13 октября включительно. Дети продолжают заниматься, но в отдельном от всех кабинете. В школе регулярно проводится дезинфекция кабинетов и мест общего пользования, на весь период карантинных мероприятий организован врачебный осмотр.
Как уже сообщало агентство, в сентябре на карантин по менингиту был закрыт первый класс в челябинском лицее № 77 и один из классов в школе № 21.
По данным регионального Роспотребнадзора, в Челябинске уже 5% школьников заболели энтеровирусной инфекцией, зафиксировано несколько случаев заражения менингитом. В детских комбинатах уровень заболеваемости составляет 15%.