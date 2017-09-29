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12:37 (мск), источник: Uralpress.ru

Еще один класс в Челябинске закрыт на карантин по менингиту

В Челябинске выявлен еще один случай заболевания менингитом среди школьников. Диагноз подтвержден у восьмиклассника школы № 121.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в учебном учреждении, в классе объявлен карантин по 13 октября включительно. Дети продолжают заниматься, но в отдельном от всех кабинете. В школе регулярно проводится дезинфекция кабинетов и мест общего пользования, на весь период карантинных мероприятий организован врачебный осмотр.

Как уже сообщало агентство, в сентябре на карантин по менингиту был закрыт первый класс в челябинском лицее № 77 и один из классов в школе № 21.

По данным регионального Роспотребнадзора, в Челябинске уже 5% школьников заболели энтеровирусной инфекцией, зафиксировано несколько случаев заражения менингитом. В детских комбинатах уровень заболеваемости составляет 15%.

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