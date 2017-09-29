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12:34 (мск), источник: Om1.ru

В Омске гастрабайтер-нелегал работал командиром вертолета МИ-8

Полицейские оштрафовали компанию, взявшую иностранца, на 200 тысяч.

Омские полицейские в ходе масштабной проверки обнаружили гастрабайтера, незаконно работавшего в регионе. Нелегал оказался командиром воздушного судна МИ-8.

Работодателя обвинили в административном правонарушении про статье 18.15 КоАП РФ «Незаконное привлечение к трудовой деятельности в Российской Федерации иностранного гражданина или лица без гражданства». То есть предприятие вовремя не уведомило полицию о трудоустройстве иностранца.

Компании, которая не называется, придется заплатить штраф в размере 200 000 рублей.

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