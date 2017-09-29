В Омске гастрабайтер-нелегал работал командиром вертолета МИ-8

Работодателя обвинили в административном правонарушении про статье 18.15 КоАП РФ «Незаконное привлечение к трудовой деятельности в Российской Федерации иностранного гражданина или лица без гражданства». То есть предприятие вовремя не уведомило полицию о трудоустройстве иностранца.