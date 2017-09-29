ГИБДД в пятницу вечером массово поверит волгоградцев на трезвость

Мероприятия продлятся с 21.00 и до 2.00 30 сентября. Места, где сотрудники полиции будут ждать водителей, не уточняются. Подозрительным автовладельцам предстоит пройти процедуру медицинского освидетельствования в порядке, установленном законодательством. А если факт опьянения будет установлен — выплатить штраф в размере 30000 рублей. Кроме того, за данное нарушение положено лишение права управления транспортом на срок до двух лет.