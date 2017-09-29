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12:33 (мск), источник: АиФ Волгоград

ГИБДД в пятницу вечером массово поверит волгоградцев на трезвость

Массовые проверки на трезвость проведет ГИБДД в Волгограде вечером в пятницу, 29 сентября.

Мероприятия продлятся с 21.00 и до 2.00 30 сентября. Места, где сотрудники полиции будут ждать водителей, не уточняются. Подозрительным автовладельцам предстоит пройти процедуру медицинского освидетельствования в порядке, установленном законодательством. А если факт опьянения будет установлен — выплатить штраф в размере 30000 рублей. Кроме того, за данное нарушение положено лишение права управления транспортом на срок до двух лет.

Отметим, что подобные рейды в Волгограде проводятся регулярно.

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