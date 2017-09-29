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17:27 (мск), источник: РИАЦ

В Волжском меняется расписание движения «дачных» автобусов

Как сообщили в комитете благоустройства и дорожного хозяйства администрации Волжского, со 2 октября расписание движения автобусов, следующих по «дачным» маршрутам №№ 3, 3а, 15, 15а, 41 и 42, изменится.

Источник: РИАЦ

С понедельника, 2 октября, автобусы будут следовать:

№ 3 ежедневно с конечной остановки «Парк» в 7.55.

№ 3а ежедневно с конечной остановки «Пл. Свердлова»: 9.00, 10.00, 11.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00. С конечной остановки «о. Зелёный»: 8.28, 9.28, 10.28, 11.28, 14.28, 15.28, 16.28, 17.28, 18.28.

№ 15 в выходные дни с конечной остановки «Парк»: 7.55.

№ 15а ежедневно с конечной остановки «Парк»: 9.00, 10.00, 11.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00. С конечной остановки «Дачи ДОК»: 8.28, 9.28, 10.28, 11.28, 14.28, 15.28, 16.28, 17.28, 18.28.

№ 41 в будние дни с конечной остановки «37 микрорайон»: 8.02, 8.48, 9.35, 10.20, 12.15, 13.47, 15.19, 16.51, 17.14. С конечной остановки «с/о Волга»: 8.50, 9.34, 10.20, 11.06, 13.01, 14.33, 16.05, 17.37, 18.00.

№ 41 в выходные дни с конечной остановки «37 микрорайон»: 8.02, 8.48, 9.35, 11.06, 12.15, 13.47, 14.56, 16.28, 17.14. С конечной остановки «с/о Волга»: 8.50, 9.34, 10.20, 11.52, 13.01, 14.33, 15.42, 17.14, 18.00.

№ 42 в будние дни с конечной остановки «37 микрорайон»: 8.12, 8.30, 9.44, 10.02, 13.00, 14.27, 16.01, 16.43, 17.33. С конечной остановки «с/о Цветущий сад»: 8.58, 9.16, 10.30, 10.48, 13.43, 15.13, 16.47, 17.29, 18.19.

№ 42 в выходные дни с конечной остановки «37 микрорайон»: 8.12, 8.30, 9.44, 10.02, 13.00, 14.27, 15.08, 16.39, 17.33. С конечной остановки «с/о Цветущий сад»: 8.58, 9.16, 10.30, 10.48, 13.43, 15.13, 15.54, 17.25, 18.19.

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