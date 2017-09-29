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12:48 (мск), источник: Pro Город Самара

Электричка «Аэропорт Курумоч — Самара» поедет по новому расписанию

Самарская пригородная пассажирская компания информирует о том, что с 1 октября изменится расписание движения аэроэкспресса № 6032/6031 «Аэропорт Курумоч — Самара».

С воскресенья электричка будет отправляться от платформы «Аэропорт Курумоч» в 13:28 по местному времени. В Самару она будет прибывать в 14:46.

Напомним, для пассажиров, следующих в аэропорт и обратно, предоставляется вагон «комфорт класса». Стоимость проезда 150 рублей. Время в пути — 1 час 15 минут.

1 комментарийк этой статье
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Комментарии1
Комментарии
1
Станислав Смоляков
Кто летает на самолетах, тот не будет экономить 1000р на такси до города, не будет переться с чемоданом до электрички. Дурь.
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