Электричка «Аэропорт Курумоч — Самара» поедет по новому расписанию
Самарская пригородная пассажирская компания информирует о том, что с 1 октября изменится расписание движения аэроэкспресса № 6032/6031 «Аэропорт Курумоч — Самара».
Самарская пригородная пассажирская компания информирует о том, что с 1 октября изменится расписание движения аэроэкспресса № 6032/6031 «Аэропорт Курумоч — Самара».
С воскресенья электричка будет отправляться от платформы «Аэропорт Курумоч» в 13:28 по местному времени. В Самару она будет прибывать в 14:46.
Напомним, для пассажиров, следующих в аэропорт и обратно, предоставляется вагон «комфорт класса». Стоимость проезда 150 рублей. Время в пути — 1 час 15 минут.