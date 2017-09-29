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13:34 (мск), источник: НТА-Приволжье

Движение по улице Героя Рябцева в Нижнем Новгороде изменено до 2 октября в связи с ремонтными работами

Как информирует управление по работе со СМИ горадминистрации, движение транспорта по улице Героя Рябцева между домами №№ 31 и 34 организовано с объездом рабочей зоны по прилегающим улицам.

Источник: AP 2017

Автобусы №№ 12, 45, 65, Т-20, Т-45, Т-65, Т-78, следующие от улицы Ярошенко в направлении Московского шоссе, временно будет передвигаться по улице Рябцева, переулку Рессорному, улицам Давыдова, Шота Руставели, Рябцева и далее — по маршрутам. В обратном направлении — по улицам Рябцева, Шота Руставели, Давыдова, переулку Рессорному, улицам Просвещенской, Березовской, автодороге вдоль домов №№ 94, 96, 96а по улице Березовской, переулку Краснобаковскому, улице Ярошенко и далее — по маршрутам.

Для автобусов маршрутов №№ 12, 45, 65, Т-20, Т-45, Т-65, Т-78 введены остановочные пункты «3-я площадка» и «Улица Давыдова» в обоих направлениях.

Ранее сообщалось, что участок подземного перехода на площади Лядова Нижнего Новгорода закрыт до 12 октября в связи с ремонтными работами.

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