Движение по улице Героя Рябцева в Нижнем Новгороде изменено до 2 октября в связи с ремонтными работами

Автобусы №№ 12, 45, 65, Т-20, Т-45, Т-65, Т-78, следующие от улицы Ярошенко в направлении Московского шоссе, временно будет передвигаться по улице Рябцева, переулку Рессорному, улицам Давыдова, Шота Руставели, Рябцева и далее — по маршрутам. В обратном направлении — по улицам Рябцева, Шота Руставели, Давыдова, переулку Рессорному, улицам Просвещенской, Березовской, автодороге вдоль домов №№ 94, 96, 96а по улице Березовской, переулку Краснобаковскому, улице Ярошенко и далее — по маршрутам.